Российскую сверхтяжелую ракету для полета на Луну хотят сделать многоразовой

Россия рассматривает вариант создания многоразовой сверхтяжелой ракеты, которую можно было бы использовать для полетов на Луну. Ранее стало известно, что облик носителя «Енисей» пересмотрят.

Российская сверхтяжелая ракета-носитель может быть многоразовой. Об этом со ссылкой на материалы «Роскосмоса», размещенные на сайте госзакупок, сообщило РИА Новости.

«В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН», — говорится в материалах.

Программа создания новой российской сверхтяжелой ракеты имеет долгую и противоречивую историю. Зимой стало известно, что ученые РАН предложили отложить разработку носителя на более поздний срок. В феврале сообщалось, что процесс вовсе приостановили. Тогда же вновь заговорили о необходимости изменить технический облик носителя.

Позднее источник в ракетно-космической индустрии озвучил новые данные о том, каким может быть «Енисей». Ракету хотят оснастить шестью боковыми блоками, расположенными вокруг центрального. Все одни должны получить двигатель РД-182. Верхнюю ступень намерены оснастить РД-0169.

Подобные метаморфозы не могли не сказаться на сроках создания ракеты: скорее всего, ее запуск, намеченный ранее на 2028 год, придется перенести.

В России проработали альтернативный вариант освоения естественного спутника. Помочь в этом может тяжелая ракета-носитель «Ангара», которая вскоре должна получить несколько версий увеличенной грузоподъемности. Благодаря им можно будет собирать пилотируемые комплексы на орбите, после чего они смогут отправиться в путь. Этой схеме благоприятствует и то, что у России есть несколько космодромов.

Второй запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» Источник изображения: МО РФ

С другой стороны, как отмечают эксперты, такое решение можно рассматривать лишь как временное: тяжелая ракета-носитель не сможет в полной мере заменить сверхтяж. Для дальнейшего изучения Луны нужно создавать принципиально новую ракету.

Над разработкой новых сверхтяжелых ракет сейчас активно работают китайцы и американцы, хотя последние уже имеют в своем распоряжении многоразовый носитель Falcon Heavy сверхтяжелого класса.

Falcon Heavy Источник изображения: SpaceX

Мощнейшей ракетой в мире должна стать разрабатываемая сейчас Space Launch System, которую видят одной из ключевых составных новой программы освоения Луны Artemis. Первый полет она можно выполнить уже в этом году.

Более размытые сроки в случае с китайской ракетой. По мнению экспертов, Китай можно получить свою сверхтяжелую ракету примерно в 2030-м.