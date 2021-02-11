Россия приостановила разработку ракеты для полета на Луну

Создание носителя сверхтяжелого класса «Енисей» приостановлено. Возможно, в перспективе облик ракеты изменят.

Вокруг перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну появляется все больше споров и противоречий. По словам генерального директора Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова, теперь ее разработку вовсе решили приостановить.

Очевидно, это не конец проекта, однако облик носителя могут пересмотреть. «Здесь ситуация достаточно сложная… Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты», — отметил специалист.

Напомним, в январе в совете Российской академии наук по космосу порекомендовали отложить создание сверхтяжелой ракеты-носителя. Специалисты сослались на необходимость применения прорывных, перспективных и экономически оправданных технологий.

А в 2020 году стало известно об изменении облика носителя. Это касалось как непосредственно самой ракеты, так и наземной инфраструктуры, необходимой для ее эксплуатации.

Годом ранее появилась информация о том, что специалисты научно-технического совета «Роскосмоса» и бюро совета РАН по космосу пришли к выводу о недостаточной проработке концепции сверхтяжелой ракеты. Ученые указали на необходимость поиска новых задач для носителя, помимо полетов к Луне, в числе которых тогда называли запуск крупных космических телескопов.

Исходный вариант «Енисея» (третий слева) на фоне других сверхтяжелых ракет Источник изображения: Wikimedia Commons

Пересмотр концепции «Енисея» и возможный отказ от носителя будут иметь далекоидущие последствия для российской программы освоения Луны: ракету долгое время рассматривали в качестве ключевого элемента реализации лунной программы.

Тем не менее даже полный отказ от проекта не станет ее концом. Россия все еще намерена реализовать беспилотные миссии к Луне, не требующие столь мощной ракеты-носителя. Кроме того, первые пилотируемые полеты к спутнику могут провести при помощи ракеты-носителя «Ангара».

Второй запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» Источник изображения: МО РФ

Напомним, ранее глава космического ведомства Дмитрий Рогозин заявил, что возможности носителя позволяют «комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы».

Известно также, что в будущем может появиться облегченная версия космического корабля «Орел», рассчитанная на двух космонавтов. Предполагается, что за счет этого можно будет эффективнее использовать возможности «Ангары», которая в даже наиболее грузоподъемных версиях будет существенно уступать «Енисею» по массе выводимой нагрузки.