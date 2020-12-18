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Naked Science

СМИ: «Роскосмос» хочет создать космический корабль «Орленок»

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«Орел»
«Орел».
Источник изображения: Роскосмос

По информации источника в ракетно-космической индустрии, прорабатывается вопрос создания легкой версии космического корабля «Орел», предназначенной для экспедиций к спутнику нашей планеты.

Космический корабль «Орел» — будущее российской пилотируемой космонавтики и одна из важнейших программ «Роскосмоса». В разные периоды эксперты предлагали различные варианты аппарата и сферы его применения.

Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической индустрии, в РКК «Энергия» прорабатывают вариант создания на основе корабля облегченной версии. Она получила обозначение «Орленок». Предполагается, что этот вариант можно будет использовать для полетов к Луне. «Планируется, что эта версия будет на пять тонн легче базового “Орла”. Корабль будет рассчитан на экипаж из двух человек», — заявил осведомленный источник.

Снижения массы космического аппарата хотят достичь за счет уменьшение числа систем жизнеобеспечения: это связано со снижением числа членов экипажа.

По словам источника, разработка «Орленка» обусловлена изменением концепции освоения спутника нашей планеты. Из-за пересмотра проекта сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» первые пилотируемые полеты российских космонавтов к Луне хотят проводить при помощи носителей семейства «Ангара», имеющих меньшую грузоподъемность. Соответственно, возникла необходимость в космическом корабле, имеющем меньшую, в сравнении с «Орлом», массу.

Собирать лунный комплекс, частью которого должен стать «Орленок», хотят на орбите Земли, с применением перспективной российской станции, создаваемой на смену МКС. Предполагается, что взлетно-посадочный модуль сможет доставить на Луну экипаж из двух космонавтов.

Напомним, недавно глава космического ведомства России Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты-носители семейства «Ангара» хотят использовать для изучения дальнего космоса. Возможности ракет, а также наличие у России нескольких космодромов позволяют «комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы».

Нужно полагать, заявление связано со вторым запуском ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», который осуществили с космодрома Плесецк 14 декабря. Испытания стали частью программы тестов: в рамках запуска был выведен макет полезной нагрузки.

Запуск ракеты «Ангара-А5»

Источник изображения: МО РФ

В перспективе на основе ракеты-носителя хотят создать варианты повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В». На низкую опорную орбиту они смогут вывести грузы массой 27 и 38 тонн соответственно. У «Ангары-А5» этот показатель составляет 24 тонны.

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