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«Роскосмос» попытается сделать ракету для полетов к Луне многоразовой

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Источник изображения: Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

«Роскосмос» попытается сделать многоразовой российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса, предназначенную для полетов к Луне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы о госзакупках «Роскосмоса».

Ракету планируется оснастить возвращаемыми на Землю ступенями для повторного использования.

«В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН», — говорится в материалах.

В апреле стало известно, что многоразовая первая ступень создаваемой в России легкой ракеты «Крыло-СВ» для посадки может получить лыжи. Руководитель экспериментального конструкторского бюро Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Борис Сатовский заявил, что в экстремальном случае предполагается возможность посадки «даже на грунтовой аэродром».

В феврале сообщалось о задержке разработки средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Срок службы «Амура-СПГ» составляет до 50 полетов. До этого в начале года Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал «Роскосмосу» вместо «Енисея» использовать для полетов к Луне тяжелый носитель «Ангара».


Марина Совина

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Луна
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