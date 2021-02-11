Российский «Прогресс» приостановил создание сверхтяжелой ракеты

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» (входит в «Роскосмос») приостановил создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» и задерживает разработку средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ», передает РИА Новости заявление гендиректора предприятия Дмитрия Баранова.

Руководитель отметил, что «возможна коррекция именно технического облика [сверхтяжелой] ракеты». «Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал, до середины этого года», — пояснил гендиректор.

По словам Баранова, эскизное проектирование среднего носителя, который должен работать на топливной паре кислород — метан, завершено примерно на 95 процентов. «Сейчас идет определенная работа над ошибками, потому что ракета-носитель абсолютно новая. Я думаю, где-то в третьем квартале этого года эскизное проектирование будет закончено», — заявил руководитель.

По мнению Баранова, американская компания SpaceX для продвижения собственных пусковых услуг могла использовать нерыночные механизмы. Гендиректор РКЦ «Прогресс» добавил, что возглавляемый им завод завершил изготовление всех средних ракет «Союз-2» в рамках контракта с британским оператором OneWeb.

Руководитель также подтвердил, что в рамках проекта «Ковчег» создаваемый предприятием спутник «Бион-М» №2 может быть запущен вместе с животными на высоту 20 тысяч километров. «Да, действительно, мы прорабатываем как один из возможных вариантов запуска этого космического аппарата не на 800 километров, как предполагалось, а несколько выше. Сейчас этот вопрос находится в проработке», — заявил Баранов.

В январе Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал «Роскосмосу» вместо «Енисея» использовать для полетов к Луне тяжелый носитель «Ангара».

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса», размещенные на сайте госзакупок, сообщило, что «Союз-7» («Амур-СПГ») должен выполнить до 50 полетов в космос за время своей службы.

Иван Потапов