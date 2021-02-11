Войти
Lenta.ru

Российский «Прогресс» приостановил создание сверхтяжелой ракеты

317
0
0
Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Станислав Залесов / «Коммерсантъ»

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» (входит в «Роскосмос») приостановил создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» и задерживает разработку средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ», передает РИА Новости заявление гендиректора предприятия Дмитрия Баранова.

Руководитель отметил, что «возможна коррекция именно технического облика [сверхтяжелой] ракеты». «Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал, до середины этого года», — пояснил гендиректор.

По словам Баранова, эскизное проектирование среднего носителя, который должен работать на топливной паре кислород — метан, завершено примерно на 95 процентов. «Сейчас идет определенная работа над ошибками, потому что ракета-носитель абсолютно новая. Я думаю, где-то в третьем квартале этого года эскизное проектирование будет закончено», — заявил руководитель.

По мнению Баранова, американская компания SpaceX для продвижения собственных пусковых услуг могла использовать нерыночные механизмы. Гендиректор РКЦ «Прогресс» добавил, что возглавляемый им завод завершил изготовление всех средних ракет «Союз-2» в рамках контракта с британским оператором OneWeb.

Руководитель также подтвердил, что в рамках проекта «Ковчег» создаваемый предприятием спутник «Бион-М» №2 может быть запущен вместе с животными на высоту 20 тысяч километров. «Да, действительно, мы прорабатываем как один из возможных вариантов запуска этого космического аппарата не на 800 километров, как предполагалось, а несколько выше. Сейчас этот вопрос находится в проработке», — заявил Баранов.

В январе Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал «Роскосмосу» вместо «Енисея» использовать для полетов к Луне тяжелый носитель «Ангара».

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса», размещенные на сайте госзакупок, сообщило, что «Союз-7» («Амур-СПГ») должен выполнить до 50 полетов в космос за время своей службы.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
SpaceX
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Проекты
Бион КА
Луна
Союз-2 РН
Похожие новости
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
31.05.2016
Не догоняем
14.05.2014
Сверхтяжелого носителя нет и не будет
06.05.2013
И все-таки он полетел!
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 06:21
  • 91
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 11.02 02:36
  • 1
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 11.02 00:43
  • 1
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 10.02 23:58
  • 16625
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.02 21:46
  • 17
Калининградский синдром
  • 10.02 21:18
  • 1
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 10.02 20:56
  • 47
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 20:56
  • 3
Поближе к России: зачем США размещают бомбардировщики в Норвегии
  • 10.02 20:29
  • 2
"Сдерживать противника на дальних рубежах". Военный эксперт о гиперзвуке
  • 10.02 19:33
  • 148
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 10.02 16:21
  • 36
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 14:12
  • 2
Инженер в ранге министра
  • 10.02 07:31
  • 3
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности