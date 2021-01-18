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Российская многоразовая ракета-ответ Илону Маску будет выполнять до 50 полетов

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Российский многоразовый ракетный двигатель «Крыло-СВ» для ракеты-носителя «Союз-7» («Амур-СПГ») будет работать на метане и должен выполнять до 50 полетов в космос за время своей службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса», размещенные на сайте госзакупок.

Согласно требованиям к разработке, необходимо, чтобы двигатель можно было использовать не менее десяти раз. «Рассмотреть мероприятия для увеличения возможности использования серийного образца ЖРД в составе первой ступени РН до 25, 50 раз», — сказано в документе. Другие подробности не приводятся.

В ноябре конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в «Роскосмос») приступило к созданию двигателя «Крыло-СВ» на криогенных компонентах. Он будет возвращаться на аэродром с помощью раскладывающихся крыльев. За месяц до этого «Роскосмос» и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) решили построить многоразовый транспортный космический корабль, который должен составить конкуренцию кораблю Crew Dragon Илона Маска. Был подписан контракт с Ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс» (Самара) на создание эскизного проекта ракеты, на это должно быть потрачено не более 70 миллиардов рублей. Стоимость запуска оценивается в 22-35 миллионов долларов.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ» будет иметь многоразовую возвращаемую первую ступень и придет на смену используемой сейчас ракете «Союз-2». Первый пуск разработки с космодрома Восточный запланирован на 2026 год. При многоразовом использовании первой ступени новая ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны груза.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КБХМ Исаева
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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