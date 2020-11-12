В России начали создание двигателя для многоразовой ракеты-ответа Маску

Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в «Роскосмос») начало создание двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

«Крыло-СВ» будет возвращаться на аэродром с помощью раскладывающихся крыльев.

«В соответствии с техническим заданием на базе АО "Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева" 2 ноября начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований по разработке двигателя на криогенных компонентах для летно-экспериментального демонстратора многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков "Крыло-СВ"», — пояснили в пресс-службе бюро.

Ранее в октябре Рогозин заявил, что сомневается в экономике многоразовых пусков ракет, предложенных SpaceX: «Мы пытались использовать эту технологию, но расчеты показали, что она не столь эффективна». Он отметил, что в изобретениях SpaceX Илона Маска нет ничего гениального.

В начале октября госкорпорация «Роскосмос» вместе с частной компанией «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) приняла решение о строительстве многоразового транспортного космического корабля. По задумке авторов проекта, отечественная разработка должна составить конкуренцию кораблю Crew Dragon Илона Маска.