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РАН рекомендовала «Роскосмосу» лететь к Луне на «Ангаре»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал «Роскосмосу» вместо сверхтяжелой ракеты «Енисей» использовать для полетов к Луне тяжелый носитель «Ангара». Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте научно-методического и консультативного органа.

Такое предложение, предполагающее использование многопусковой схемы, ученые подготовили после доклада гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина. Согласно инициативе РАН, для решения соответствующих задач следует скорректировать госпрограмму «Космическая деятельность России».

Инициатива российских ученых предполагает обращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой перенести «создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок».

Разработчиком и производителем ракет семейства «Ангара» выступает московский Центр Хруничева — самое проблемное предприятие госкорпорации, чьи долги оцениваются в десятки миллиардов рублей.

Разработчик и головной производитель сверхтяжелого носителя «Енисей» — самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», выпускающий легкие и средние ракеты «Союз» и обеспечивший в 2020 году 15 из 17 российских пусков.

В декабре 2020 года «Роскосмос» вслед за Минторговли США ввел санкции против данного предприятия.

В настоящее время на РКЦ «Прогресс» проводятся массовые сокращения, а «Роскосмос» выводит деньги из данного предприятия. В июле 2018 года Рогозин анонсировал объединение в «производственную кооперацию» прибыльного РКЦ «Прогресс» и убыточного Центра Хруничева. «Нам надо оперативно принять план финансового оздоровления Центра Хруничева», — объяснил свое решение менеджер.

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