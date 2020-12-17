Войти
Lenta.ru

«Дыру» производителя «Ангары» сократили на 70 миллиардов рублей

624
0
0
Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

C 2018 по 2020 годы благодаря усилиям «Роскосмоса», правительства и Минфина финансовая «дыра», создаваемая Центром Хруничева, разработчиком и производителем ракет «Протон» и «Ангара», сократилась на 70 миллиардов рублей, заявил в Facebook гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, в мае 2018 года «кредитная задолженность, дефицит оборотных средств, накопленные штрафы и пени» в бюджете предприятия равнялись 117 миллиардам рублей. Менеджер добавил, что к 2023 году Центр Хруничева погасит действующую задолженность и станет прибыльным.

По мнению Рогозина, еще разрабатываемая ракета «Ангара-А5В» «способна решить все наши задачи до 2032 года», в том числе по Луне, а сверхтяжелая ракета «Енисей» не должна создаваться на основе существующих решений.

С 1 января по 14 декабря «Роскосмос» провел 15 пусков ракет космического назначения. Из них 13 стартов обеспечены средними носителями «Союз-2» самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», и только два — тяжелыми ракетами Центра Хруничева («Протон-М» и разрабатываемая с 1995 года «Ангара»). После того как Рогозин занял должность руководителя госкорпорации, Центр Хруничева был внедрен в совместные проекты подмосковной Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и РКЦ «Прогресс» — создаваемый последними сверхтяжелый носитель «Енисей» должен получить разрабатываемый с 2009 года разгонный блок от «Ангары», а их средне-тяжелая ракета «Союз-5» («Иртыш») лишилась пилотируемого космического корабля «Федерация» («Орел»), который теперь планируется запускать на «Ангаре-А5П». В настоящее время на РКЦ «Прогресс» проводятся массовые сокращения, а «Роскосмос» выводит деньги из данного предприятия. В июле 2018 года Рогозин анонсировал объединение в «производственную кооперацию» прибыльного РКЦ «Прогресс» и убыточного Центра Хруничева. «Нам надо оперативно принять план финансового оздоровления Центра Хруничева», — объяснил свое решение менеджер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Луна
Союз-2 РН
Союз-5 РН
Федерация КК
Похожие новости
30.07.2020
Дональд и Луна
25.05.2020
Советское наследие Америки
01.05.2020
«Мурло капитализма»
19.06.2019
Гендиректор "Главкосмоса": Россия готова строить модули МКС для других стран
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 19:09
  • 4
«Охотник» учиться: Минобороны распределило новые Ми-28УБ
  • 17.12 18:42
  • 2155
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.12 17:58
  • 4
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 17.12 17:51
  • 152
Космонавтика Илона Маска
  • 17.12 17:46
  • 20
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 17.12 17:43
  • 10
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 17.12 17:42
  • 17
Вторая Приднестровская
  • 17.12 17:38
  • 3
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем
  • 17.12 17:13
  • 2
ВВС Великобритании тестируют возможности роя дронов для прорыва ПВО
  • 17.12 15:39
  • 52
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 17.12 15:39
  • 2
Полема рассказала о росте спроса на материалы для аддитивных технологий
  • 17.12 15:24
  • 2
Пилотируемые космические корабли пока не планируют оснащать ядерными двигателями - ИМБП РАН
  • 17.12 14:54
  • 2
Пентагон планирует вооружить истребители микроволновыми «пушками»
  • 17.12 14:03
  • 5
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 17.12 13:39
  • 5
Армия Украины планирует эксплуатировать танки Т-64 еще 25 лет