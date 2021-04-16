Российская многоразовая ракета получит лыжи

Многоразовая первая ступень создаваемой в России легкой ракеты «Крыло-СВ» для посадки может получить лыжи, передает РИА Новости заявление руководителя экспериментального конструкторского бюро Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Бориса Сатовского.

«В экстремальном случае мы предполагаем возможность посадки даже на грунтовой аэродром, поэтому шасси будут иметь сменное оборудование: если посадка на бетонную полосу и классный аэродром, то это будут колеса, а если это посадка на грунт, то это будут лыжи», — заверил специалист.

В ноябре 2020 года агентство сообщило, что Конструкторское бюро химического машиностроения имени Алексея Исаева приступило к созданию демонстратора двигателя на криогенных компонентах для ракеты «Крыло-СВ».

Конструктивно «Крыло-СВ» напоминает многоразовую крылатую ракету «Байкал», работы над которой велись в Центре Хруничева. В длину «Крыло-СВ» достигает 6 метров, в диаметре — 0,8 метра. Работы в рамках соответствующего проекта ведутся при поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Иван Потапов