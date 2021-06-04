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Интерфакс-АВН

В Совбезе РФ называют одним из своих приоритетов разработку мер противодействия антироссийской политике стран Запада

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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Одной из важнейших задач Совбеза РФ является разработка мер противодействия угрожающей России политике западных стран, заявил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Совет Безопасности РФ первостепенное значение уделяет выработке межведомственных мер, которые направлены на нейтрализацию новых вызовов и угроз национальной безопасности, связанных с международным экстремизмом и терроризмом, организованной преступностью, а также с политикой ряда стран Запада, ориентированной на подрыв единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, в том числе с использованием технологий "цветных революций", - сказал Аношин "Интерфаксу".

По его словам, в поле зрения Совбеза РФ постоянно находятся вопросы подготовки к вооруженной защите России. "На основе оценки военных опасностей и военных угроз для интересов России и ее союзников сформулированы ключевые положения военной политики и военно-экономического обеспечения обороны государства", - сказал пресс-секретарь СБ РФ.

Он отметил, что среди приоритетов также вопросы противодействия международному терроризму, "в том числе с учетом негативного развития ситуации в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии и угроз, исходящих из афгано-пакистанской зоны нестабильности".

3 июня Совбезу РФ исполняется 29 лет.

"Деятельность Совета Безопасности в течение 29 лет позволила объединить усилия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, гражданского общества, научных и экспертных организаций для реализации определенного президентом России курса в области внешней и внутренней политики, а также для решения приоритетных задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития страны", - заявил Аношин.

По его словам, за счет координирующих действий Совбеза повысилась эффективность усилий органов госвласти в сферах противодействия организованной преступности, коррупции, наркоугрозе, а также при реализации миграционной политики.

Образованный указом президента РФ от 3 июня 1992 года Совет Безопасности является конституционным совещательным органом, осуществляющим подготовку решений президента России. Совбез прогнозирует, выявляет, анализирует и оценивает угрозы нацбезопасности, а затем вырабатывает меры по их нейтрализации. Именно Совет Безопасности определяет основные направления государственной внешней и оборонной политики, военно-технического сотрудничества, обеспечения государственной, общественной, информационной, экономической и экологической безопасности.

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Страны
Афганистан
Ирак
Йемен
Ливия
Пакистан
Россия
Сирия
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