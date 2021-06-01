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ТАСС

Шойгу: частота полетов стратегической авиации США в Европе выросла за семь лет в 14 раз

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Прибытие на эстонскую авиабазу Эмари для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing - ВАР) четырех истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 13-й группы 32-го полка В
Прибытие на эстонскую авиабазу Эмари для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing - ВАР) четырех истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 13-й группы 32-го полка ВВС Италии. 30.04.2021.
Источник изображения: НАТО

США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России, отметил министр обороны

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. НАТО на западном стратегическом направлении наращивает интенсивность полетов стратегической авиации, боевые корабли с крылатыми ракетами систематически заходят в Балтийское море, растет число учений. Об этом заявил в понедельник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе", - сказал министр на коллегии Минобороны РФ.

Он уточнил, что систематически корабли НАТО с управляемым ракетным оружием заходят в Балтийское море.

"Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет", - сообщил Шойгу.

По его словам, одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России.

"За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения Defender Europe - 2021, в которых участвуют до 40 тыс. военнослужащих. Их главная цель - отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу", - уточнил министр.

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