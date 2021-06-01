Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны

Министерство обороны России сформирует в Западном военном округе (ЗВО) около 20 новых соединений и воинских частей. Как сообщил на коллегии Министерства обороны глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу, эти меры будут приняты в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении.

По словам министра, на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. НАТО и США наращивают интенсивность полетов стратегической авиации, увеличивают присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами. Кроме того, год от года растет число военных учений.

Шойгу заявил, что действия стран Запада разрушают систему безопасности в мире и вынуждают Россию принять меры адекватного противодействия.

Так, по словам министра, постоянно совершенствуется боевой состав войск. До конца года в ЗВО будет сформировано около 20 соединений и воинских частей. Кроме того, в этом году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия.

Александр Степанов