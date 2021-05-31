В Пентагоне заявили о промахе системы ПРО морского базирования на испытаниях

Система противоракетной обороны (ПРО) морского базирования промахнулась на испытаниях. Об этом сообщили в субботу, 29 мая, в Агентстве по противоракетной обороне США.

«Цель не была перехвачена», — следует из сообщения ведомства.

Летные испытания корабельных систем ПРО Aegis прошли в этот же день.

Как отметили в Reuters, системы «сконструированы для обнаружения, отслеживания, поражения и перехвата баллистических ракет средней дальности залпом из двух Standard Missile-6 Dual II».

Целью испытаний было показать возможности перехвата баллистической ракеты средней дальности системами Aegis. Для достижения цели было сделано два ракетных залпа «стандартным» вооружением Standard Missile-6 Dual II, однако система ПРО ракету не перехватила.

По данному факту ведомство намерено провести проверку.

«Должностные лица программы инициировали обширную проверку, чтобы определить причину любых проблем, которые могли помешать успешному перехвату, и тщательно проанализируют результаты», — говорится в сообщении.

Других подробностей в ведомстве не сообщили.

В декабре прошлого года военный эксперт Игорь Коротченко рассказал об отставании американской ПРО от российской. По его словам, российские межконтинентальные баллистические ракеты способны за счет своего нового боевого оснащения преодолеть американскую систему противоракетной обороны.

Он также отметил, что США не смогут разработать эффективные средства противоракетного перехвата еще в течение ближайших 15–20 лет.