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WarSpot

Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель

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В России объявили о новом амбициозном проекте в боевой авиации. Вчера, 26 мая, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что компания «Сухой» уже работает над новым «стелсом» массой до 18 т.

«Компания «Сухой» разрабатывает первый в современной истории России однодвигательный легкий тактический самолет взлетной массой до 18 тонн. Самолет будет развивать максимальную скорость полета более 2 махов, а также обладает сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками за счет отклоняемого вектора тяги двигателя, показатель тяговооруженности самолета не менее 1», — сообщают в ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиастроительной отрасли.

МиГ-27. Последний однодвигательный истребитель на вооружении ВВС РФ

Источник изображения: tass.ru

Ранее Сергей Чемезов. глава госкорпорации «Ростех», в состав которой входит компания «Сухой», указывал, что корпорация в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах. По его словам, это может быть универсальная платформа в пилотируемом и беспилотном вариантах. Разработка делается инициативно без средств бюджета.

Самым легким истребителем на вооружении российской армии является двухдвигательный МиГ-29 с нормальной взлетной массой на уровне 15,2 т. Последними однодвигательными истребителями ВВС России были советские МиГ-27 и Су-17М, списанные в начале 90-х годов. Известно, что российские конструкторские бюро неоднократно возвращались к проектам однодвигательных истребителей, но в серию ни одни из них не пошел.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-27
МиГ-29
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Чемезов Сергей
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