Пугающий факт: российский ВМФ и сегодня может помериться силами с Америкой и НАТО (The National Interest, США)

Американский военный эксперт очень положительно оценивает боеспособность флота России. Автора пугает опасность, которую могут представлять российские корабли в Черном море для ВМС США и членов НАТО. Но он сразу же противоречит сам себе сообщая, что корветы и катера ВМФ России больше подходят для защиты черноморского побережья России, нежели для нападения.

Российские корветы и сторожевые корабли могут действовать в жизненно важных районах, которые менее доступны для крупных кораблей ВМС США

Имея всего один авианосец и в три с лишним раза меньше эсминцев, чем ВМС США, военно-морской флот России как будто не представляет серьезной опасности для американских и натовских кораблей в Черном море.

Но этот очевидный факт не останавливает Россию, которая открыто и настойчиво расширяет свое присутствие в Черном море и наращивает огневую мощь. Она занимается этим уже несколько лет, о чем сообщает российское информационное агентство ТАСС, которое 13 мая опубликовало материал о том, что в этом году Черноморский флот получит семь новых боевых кораблей. Агентство сообщило, что и в прошлом году в состав Черноморского флота тоже вошли семь новых кораблей.

Это маленькие и на первый взгляд не очень опасные корабли для огромных и современных американских ВМС, которые к тому же пользуются существенной поддержкой союзников по НАТО. Тем не менее, российский военно-морской флот все равно представляет серьезную угрозу.

Если Россия строит новые корабли, то каких типов? И самое главное: какими системами вооружения, радиолокационными станциями и приборами обнаружения они оснащены? Ответы на эти вопросы помогут понять истинные масштабы нарастающей угрозы.

Если сообщения ТАСС о фрегате с гиперзвуковыми ракетами в составе Северного флота точны, то угрозу со стороны российского ВМФ следует считать намного более насущной. Назвав новый российский фрегат головным кораблем своего типа на Северном флоте, ТАСС отмечает, что этот корабль отправился в Балтийское море для проведения испытательных боевых стрельб и проверок.

"Корабль этого класса впервые показали публике. Все желающие смогли подняться на борт корабля, который первым в мире провел испытательные пуски гиперзвуковых ракет", - заявляет ТАСС.

Имея мало авианосцев, эсминцев и прочих кораблей большого водоизмещения, российский ВМФ, тем не менее, обладает 64 современными и хорошо вооруженными подводными лодками, что вызывает большую обеспокоенность, а также 85 корветами и 55 патрульными катерами, о чем сообщает вебсайт GlobalFirepower.com. Небольшие, быстрые и очень маневренные патрульные катера и корветы способны создать серьезную угрозу в важных прибрежных районах Черного моря, принадлежащих членам НАТО Болгарии и Румынии. Авианосцы чаще всего используются в наступательных действиях, и единственный российский авианосец может играть роль плавучего аэродрома в Черном море, откуда будут взлетать истребители, упреждающие действия западных кораблей, проводящих патрулирование. Но основная часть российского надводного флота больше подходит для обороны побережья. Российские корветы с малой осадкой и сторожевые корабли могут действовать в жизненно важных районах, которые менее доступны для крупных кораблей ВМС США. Это позволяет России укрепить свою береговую оборону более скоростными, маневренными и хорошо вооруженными корветами и патрульными катерами.

Крис Осборн (Kris Osborn)