Могущество России в Черном море возвращают "Калибры"

Россия провела в Черном море стрельбы одним из самых современных видов своих вооружений – ракетами "Калибр". Появление "Калибров" на вооружении после упадка 1990-х и 2000-х годов дает Черноморскому флоту принципиально другие возможности, особенно на фоне роста военно-морского флота Турции и появления баз НАТО в Румынии и на Украине.

Крылатые ракеты "Калибр", находящиеся на вооружении фрегата "Адмирал Эссен", провели "детские пуски" – на расстояние 250 километров, при потенциальной возможности стрельбы в 2500 километров. Это при том, что от причальной стенки в Севастополе до базы НАТО в румынской Констанце – 390 км, до грузинского Батуми – 730 км, до турецкого Стамбула – 540 км, до Одессы – 305 км. То есть Черное море простреливается российскими "Калибрами" насквозь. Известно, что ВМФ РФ не собирается вести боевые действия ни с одной из упомянутых стран, однако российские корабли периодически демонстрируют свои возможности.

"Адмирал Эссен" отстрелялся ракетами зачетно – поразил наземные цели на наземном полигоне на расстоянии 250 километров (140 морских миль). Как утверждается, и это подтверждено средствами объективного контроля, ракеты преодолели это расстояние за 2,5 минуты – скорость сверхзвука. Стрелял по Крыму – по полигонам на его степной территории. Подразумевалось, что "объектом" поражения могла быть выбрана любая другая территория. Неважно, на какой территории другой страны, откуда могла бы исходить угроза безопасности России. Любой! Как минимум, по расстоянию.

Можно было бы, конечно, назвать Черное море внутренним для ряда стран этого бассейна, где после 1945 года крупномасштабных флотских баталий не наблюдалось и существовал некий паритет сил. С одной стороны – Советский Союз, с выходом к морю союзных тогда республик (Украинской ССР, Грузинской ССР и РСФСР), плюс союзники по Организации Варшавского Договора (ОВД) – Румыния и Болгария. Противостоял этой союзной эскадре, включавшей более 20 кораблей-лидеров, турецкий военно-морской флот, за спиной которого стояли и корабли НАТО. Корабли ВМС США периодически "забегали" в Черное море, чтобы изобразить присутствие и показать советским кораблям, что не одни они здесь безраздельные хозяева.

Распад СССР кардинально изменил конфигурацию сил на Черном море. Берега поменяли "ориентацию", и российская территория ужалась до портов Краснодарского края – с базой ЧФ в Новороссийске и невнятным тогда статусом базы в Севастополе. Черное море для России стало уже как будто не своим – на фоне новых, уже совсем не близких территорий бывших союзников. Глобальный кризис всего флота РФ в особенности коснулся Черноморского флота, который оказался в ранге "ржавого корыта" – ни новых кораблей, ни вооружений, ни возможности контроля крупных водных акваторий.

"Мы тогда фактически остались без одного из самых боевых флотов Советского Союза – Черноморского, – говорит экс-командующий ЧФ в 1998-2002 годах адмирал Владимир Комоедов. – Большинство кораблей дышали на ладан, проблемными стали крейсера, подводные лодки, морская авиация утратила свою силу. Всё, казалось, что нет больше флота и битву за Черное море мы проиграли.

На этом фоне, естественно, лидирующую позицию занял именно турецкий военно-морской флот. А каждый заход американского эсминца воспринимался как издевка – они швартовались с хозяйской позицией даже в Севастополе: ходили где хотели, осматривали что хотели.

К счастью, сегодня ситуация изменилась – Черноморский флот получил мощнейшее вооружение. Не берем в расчет легендарный ракетный крейсер "Москва", это уже уходящая эпоха боевых кораблей. Флот пополнился современными фрегатами, подводными лодками – той силой, которую боятся, уважают. И которую, естественно, нужно демонстрировать".

В Черном море нет атомных подводных лодок и авианосцев. Они под запретом международных соглашений. Поэтому ударную мощь обозначают корабли с меньшим водоизмещением, но не менее мощным вооружением. В ЧФ ВМФ РФ – фрегаты "адмиральской линейки", в числе которых и отстрелявшийся недавно "Калибрами" фрегат "Адмирал Эссен". Пуски "Калибров" в Черном море далеко не в новинку. В августе 2018 года фрегат "Александр Григорович" успешно поразил ракетами подобного класса морскую цель – имитатор корабля условного противника. Тут можно вспомнить, что 12 ноября экипаж новейшего малого ракетного корабля "Ингушетия" также выполнил в Черном море пробные пуски из ракетного комплекса "Калибр" и артиллерийского комплекса. Цели на земле и суше были поражены с высокой точностью. Подобные стрельбы проводились в последнее время и с других кораблей.

Результативность "Калибров" была доказана еще пусками из Каспийского моря, когда крылатые ракеты поразили позиции боевиков в Сирии. Зачем тогда их лишний раз показывать сейчас в Черном море?

"Это естественная демонстрация силы, которая необходима для армии любой страны, – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. – Нам нечего скрывать, тем более, что уже и нечего скрывать. Даже если отбросить гордость российского президента Владимира Путина – гиперзвуковые "Кинжалы", "Цирконы", "Авангарды", "Буревестники" – в арсенале российской армии есть "Калибры".

Изначально "Калибр" разрабатывался для многоцелевых подводных лодок проекта 885 "Ясень", а уже затем и для других подлодок и надводных кораблей. Сейчас "Калибры" заполнили нишу ограничений по ДРСМД – уже в наземном исполнении. И почему бы их не продемонстрировать по возможному потенциалу?".

Адмирал Владимир Комоедов, оценивая потенциал вооружений страны, считает, что "флот любой страны должен иметь своего лидера, неважно, что это – авианосная эскадра, подводная группировка атомных субмарин или потенциал ударных крылатых ракет. Стране необходимы реальные боевые возможности".

Сегодня эти возможности наглядно продемонстрированы. Россия хотя и не вернула свой военный потенциал времен 1980-х годов (и Черное море не стало снова "внутренним морем СССР"), однако впервые за десятилетия ЧФ получил военный инструмент, способный решать задачи на всем Черном море и его побережье.

Виктор Сокирко