«Силы НАТО будут уничтожены в Черном море за несколько часов»

Украина и Грузия могут изменить баланс сил на Черном море в пользу НАТО

Американский экспертный журнал The National Interest утверждает, что Москва сейчас располагает абсолютным преимуществом в Черном море и может быстро и без проблем уничтожить даже американские авианосцы, если они там окажутся. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил этот сценарий.

В статье для The National Interest профессор-исследователь Военно-морского колледжа США (Naval War College, NWC) Лайла Дж. Голдштейн пишет: «Силы НАТО (за исключением Турции) в Черном море имеют некоторую политическую ценность на «нулевой фазе», но не имеют реального военного значения. Они будут уничтожены в первые несколько часов войны. В гипотетической ситуации, если при этом авианосцы США пересекут проливы Босфор и Дарданеллы (это запрещено конвенцией Монтре), они, вероятно, также будут быстро уничтожены мощной комбинацией дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных войск и небольших, но смертоносных российских ракетных катеров. Все это, конечно, не говоря уже о самолетах наземного базирования, оснащенных гиперзвуковыми противокорабельными ракетами».

Для начала отметим, что разного рода сценарии «гипотетического» вооруженного противоборства между Москвой и коллективным Западом появляются в западных СМИ с завидной регулярностью. Эти сочинения носят откровенно серийный характер. В качестве региона, где вспыхнет война, обычно называются Крым (Черное море), Калининград, Курильские острова.

Главный порок таких сценариев заключается в том, что из сложившейся на настоящий момент времени геополитической и военно-стратегической обстановки вырывается какой-то фрагмент. Рассматриваются отдельно взятые регионы, а иногда для сравнения берутся образцы вооружения и военной техники США (НАТО) и РФ.

На основе этого авторы строят все свои остальные рассуждения без учета особенностей обстановки в целом. В данном случае получается, что на Черном море разыграется серия масштабных морских операций, однако при этом умалчивается, что будет на остальных театрах военных действий. По умолчанию, там будет вполне мирная обстановка. Это, очевидно, абсурд.

Но некоторое зерно истины в этих сочинениях есть.

Еще со времен Второй Мировой войны известно, что флот массированному удару боевой авиации эффективно противостоять не может. Без господства в воздухе флот обречен на поражение, кто бы и какие силы не ввел бы в Черное море. А создать подобное господство в воздухе в этом регионе в настоящее время могут только Воздушно-космические силы России.

Даже если предположить, что потенциальные противники Москвы смогут сформировать какую-либо авиационную группировку, что само по себе очень непросто, учитывая специфические позиции той же Турции, то следует учесть, что Россия на Крымском полуострове и в прилегающих регионах обладает достаточно мощной группировкой самых современных сил и средств ПВО. К тому же она в самые короткие сроки может быть значительно усилена.

Кроме того, следует учитывать, что акватория Черного моря ограничена по площади. А Россия обладает весьма значительными возможностями по уничтожению кораблей любых классов гипотетических противников при стрельбе непосредственно с берега.

В частности, береговые войска Черноморского флота (11-я и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады) имеют на оснащении ракетные комплексы 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35, К300П «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт» («Оникс»). К этому добавляется береговой противокорабельный шахтного базирования «Утес» с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 «Прогресс», а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 «Берег».

В зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск ЧФ находится практически все Черное море.

Но военно-стратегическая обстановка в регионе Черного моря с принятием Украины и Грузии в ряды Североатлантического альянса может измениться кардинально. В Пентагоне заявляют, что для Киева и Тбилиси дорога в НАТО «всегда открыта».

Соединенные Штаты, пишет тот же The National Interest, «давно обеспокоены безопасностью ключевых партнеров НАТО, граничащих с Черным морем. Румыния и Болгария, являющиеся членами НАТО, обладают протяженной береговой линией, что делает Бухарест и Софию уязвимыми для атак с российских подводных лодок или надводных кораблей».

Поэтому существенно изменить обстановку в пользу НАТО может расширение альянса в этом регионе. К примеру, с принятием Украины в ряды НАТО в стране появятся военно-морские базы альянса (к примеру, в Одессе, Очакове, Николаеве и даже в Мариуполе). Аэродромная сеть Украины может быть использована в качестве передовых и оперативных аэродромов, где в самые короткие сроки могут быть развернуты значительные по боевому составу соединения объединенных военно-воздушных сил НАТО.

Если же военная структура НАТО будет к тому же размещена в Грузии, то это еще более изменит соотношение сил на Черном море в пользу альянса.

В этом случае военно-морские базы НАТО могут появиться в Поти и Батуми, а аэродромы Сенаки (Миха-Цхакая в прошлом), Мериа (Махарадзе), Вазиани будут использованы для базирования военно-воздушных сил альянса.

Подобный сценарий развития военно-политической и геостратегической обстановки может изменить баланс сил и средств в регионе самым кардинальным образом и создать самые непосредственные угрозы жизненно важным интересам Российской Федерации.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).