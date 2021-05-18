Демаркация границы: Ереван просит помощи у Москвы, Баку требует не втягивать ОДКБ

Кремль ответил на слова Пашиняна о запросе военной помощи
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что написал своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой об оказании военной помощи из-за ситуации в Сюникской области. Ереван и Баку спорят из-за демаркации границы, согласно позиции армян, азербайджанские военные незаконно проникли в регион. Азербайджан называет обращение Армении к ОДКБ неадекватной реакцией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы военной помощи Армении «обсуждались» в двусторонних переговорах Москвы и Еревана. Об этом сообщает «РИА Новости».
При этом представитель Кремля затруднился ответить, получал ли Владимир Путин от и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна письмо о возможности военной поддержки Еревана. Однако Россия, по словам Пескова, находится в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном, «прикладывая энергичные усилия для разрядки ситуации».
Пашинян накануне заявил, что написал президенту РФ письмо с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области. Кроме того, секретарь армянского Совбеза Армен Григорян предложил провести внеочередное заседание секретарю Совбеза Таджикистана Насрулле Махмудзоде, председательствующему в Комитете секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Поводом для предложения стала ситуация на армяно-азербайджанской границе - Григорян «представил факты о проникновении подразделений ВС Азербайджана в приграничные районы Армении».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Ереван «неадекватно реагирует» на процесс уточнения границы.
«Обращение Армении к ОДКБ по этому поводу - не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и оно совершенно необоснованно, столкновений на границе не было, ситуация стабильная, переговоры продолжаются», - приводит пресс-служба слова Алиева, сказанные в ходе телефонных переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым.
Устав ОДКБ подразумевает, что участники организации, в число которых входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения, должны защищать независимость, территориальную целостность и суверенитет друг друга.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил два дня назад, что обсудил по телефону ситуацию в Сюникской области со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Глава минобороны Армении подчеркнул, что «во всех местах, включая Черное озеро», куда вторглись азербайджанские военные, «вся территория, военнослужащие и пути их обеспечения находятся под полным контролем армянской армии».
Шойгу отметил, что ситуацию необходимо разрешить мирно, но назвал недопустимым любое посягательство на территорию Армении. Стороны также обсудили армяно-российское военное сотрудничество и вопросы региональной безопасности.
Помочь Армении может Франция - глава правительства республики Никол Пашинян заявил, что разговаривал с французским президентом Эммануэлем Макроном, подтвердившим готовность Парижа оказать военную поддержку в рамках мандата ООН в случае необходимости. Реакция президента Франции «была однозначной», добавил Пашинян.
В апреле и.о. премьер-министра Армении заявил, что военный союз с Россией - основа безопасности его страны. «Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров», - подчеркнул Пашинян.
«Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике», - обратил внимание премьер. Военное и военно-техническое сотрудничество между РФ и Арменией основывается на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Его заключили 29 августа 1997 года. Важную роль играет и Договор о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 года.
Летом 2020 года, накануне большой войны в Карабахе, на границе Армении и Азербайджана уже происходили боестолкновения. ОДКБ тогда выразила серьезную озабоченность и призвала немедленно прекратить огонь.
- заявлял в марте 2021 года директор Московского центра Карнеги, член Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.
Иван Жуковский