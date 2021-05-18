Войти
ТАСС

МИД КНР опроверг заявление главы NASA об "ошибках Китая в утилизации космического мусора"

854
0
0
Ракета "Чанчжэн-5Б"
Ракета "Чанчжэн-5Б".
Источник изображения: © Ju Zhenhua/Xinhua via AP

Билл Нельсон ранее сделал такое заявление в связи с запуском китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б", риски падения остатков которой на объекты, находящиеся на Земле, по мнению Пентагона, "нельзя было полностью исключить"

ПЕКИН, 17 мая. /ТАСС/. Китай считает неоправданными обвинения главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона в адрес Пекина о якобы неправильной утилизации космического мусора. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Что касается заявления, сделанного NASA по поводу запусков китайских ракет-носителей, оно абсолютно неверно и совершенно необоснованно", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

Ранее Билл Нельсон выступил с утверждением, что Китай якобы не соответствует стандартам при утилизации космического мусора. Заявление было сделано в связи с запуском китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (CZ-5B), риски падения остатков которой на объекты, находящиеся на Земле, по мнению Пентагона, "нельзя было полностью исключить".

Отработавшая ступень ракеты-носителя CZ-5B, которая вывела на орбиту модуль китайской станции, 9 мая вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном, большая часть обломков сгорела.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Компании
NASA
Проекты
Чанчжэн
Похожие новости
11.05.2021
Пекин действовал ответственно и открыто в ситуации с падением на Землю отработавшей ступени ракеты - МИД КНР
03.05.2021
Куда бог пошлет: мир ждет падения китайской ракеты
30.12.2019
От Фёдора до скороварки: главные итоги мировой космонавтики
31.08.2015
Космос в открытом доступе
22.08.2014
Америка — на Марс, Россия — на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран