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ТАСС

Глава NASA обвинил Китай в несоблюдении стандартов в отношении космического мусора

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Космический мусор
Космический мусор.
Источник изображения: techcult.ru

Билл Нельсон также заявил, что все космические державы должны минимизировать риски для людей и собственности на Земле от повторного вхождения космических объектов и гарантировать прозрачность данных операций

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в связи с ситуацией вокруг китайской ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5Б", CZ-5B) выступил с утверждением, что Китай не соответствует стандартам в отношении космического мусора. Заявление Нельсона распространила в воскресенье пресс-служба NASA.

"Космические державы должны минимизировать риски для людей и собственности на Земле от повторного вхождения космических объектов и гарантировать прозрачность данных операций, - отмечается в тексте. - Очевидно, что Китай не соответствует ответственным стандартам касательно их космического мусора. Очень важно, чтобы Китай, все космические державы и коммерческие организации действовали в космосе ответственно и транспарентно для обеспечения безопасности, стабильности и долгосрочной устойчивости космической деятельности".

Отработавшая ступень ракеты-носителя Long March-5B, которая вывела на орбиту модуль китайской станции, в воскресенье вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном, большая часть обломков сгорела. 29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи носителя "Чанчжэн-5Б" вывело на орбиту главный модуль космической станции страны. Запуск был объявлен успешным.

В свою очередь Космическое командование ВС США сообщило, что вторая ступень ракеты вошла в атмосферу "над Аравийским полуостровом примерно в 22:15 по времени восточного побережья, 8 мая" (05:15 мск, 9 мая). Как отметили в пресс-службе, обломки "упали в районе Индийского океана к северу от Мальдивских островов".

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Страны
Индия
Китай
США
Компании
CNSA
NASA
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Чанчжэн
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