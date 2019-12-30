От Фёдора до скороварки: главные итоги мировой космонавтики

Что летало, прыгало и падало в 2019 году

В 2019 году в области космонавтики год запомнился многими достижениями и немалыми разочарованиями — «Известия» вспоминают главные. И да — без Илона Маска не обошлось.

«Дождались!» года

Все неравнодушные к успехам российской космонавтики ждали этого долгих 15 лет. Россия запустила 22 ракеты-носителя со своих космодромов, и все запуски прошли удачно. Такого не было с 2004 года. Впрочем, количество запусков и близко не подходит к обещанным Дмитрием Рогозиным 45. Даже если добавить три старта российских «Союзов» с космодрома Куру (ракеты наши, а запуски осуществляет Европейское космическое агентство и формально российскими они не являются).

Почему получилось гораздо меньше? В начале 2019 года при подсчете реальных возможностей российской космонавтики можно было выйти на 32 запуска. И на самом деле России удалось сделать практически все задуманные старты. Предполагалось, что международный проект OneWeb сделает от 10 до 12 запусков «Союзов» для начала развертывания космических аппаратов широкополосной связи. Увы, OneWeb пока перенес эти запуски на 2020 год.

Но и без OneWeb получился достойный, соперничающий с США результат (у них 21–23 в зависимости от стартов в последние дни года). Китай в этом году вне досягаемости (33–34 запуска), но с двумя неудачными пусками.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Обещание года

В конце марта 2019 года вице-президент США Майкл Пенс представил новую космическую программу — «Артемида». Согласно этому плану, американские астронавты с непременной женщиной в экипаже высадятся на поверхность Луны в районе Южного полюса до конца 2024 года. Спустя еще четыре года они обеспечат постоянное присутствие на естественном спутнике Земли.

Судя по всему, обещание это имеет больше отношения к политике, чем к космонавтике. Успеть за такой короткий срок в настоящее время кажется малореальным. Нужно, чтобы всё сложилось максимально успешно. И испытания сверхтяжелой ракеты SLS, и все ее полеты, и доработка второй ступени.

Недавно была обнародован план полета «Артемиды». Предполагается, что для высадки на Луну будет использоваться недостроенная лунная орбитальная станция DSG. К ней пристыкуется пилотируемый космический корабль «Орион», а на лунную поверхность и обратно астронавты будут путешествовать на борту заранее доставленного туда же посадочного модуля.

Утрата года

На 86-м году жизни умер Алексей Леонов — 11-й космонавт СССР, первый человек, совершивший выход в открытый космос, участник миссии «Союз-Аполлон», художник, популяризатор космонавтики и просто замечательный человек.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева Источник изображения: iz.ru

Увы, тех, кто создавал космонавтику нашей страны, становится всё меньше. Алексей Леонов до последнего оставался связующим звеном между нами и «временем первых», самым началом мировой космонавтики

Неудачник года

Американский концерн Boeing, один из крупнейших в мире производителей аэрокосмической техники, в 2019 году не вылезает из череды неудач и скандалов. Даже если не касаться ужасной истории с гражданскими самолетами Boeing 737 MAX и удивительного провала с военными топливозаправщиками КС-46, то хватит и «достижений» корпорации в космической области.

Сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System) всё еще не готова, хотя должна была совершить свой беспилотный полет еще в 2017 году. Общая стоимость проекта уже перевалила за $35 млрд и, скорее всего, вырастет еще. А на эту ракету-носитель завязаны очень многие научные проекты NASA, в том числе создание окололунной орбитальной станции DSG и лунная миссия «Артемида». Из-за программной ошибки сорвались испытания пилотируемого корабля Starliner. Теперь сроки пилотируемого запуска, скорее всего, сдвинутся на неопределенное время, а NASA придется покупать дополнительные места на «Союзах»

Ну и скандал с финансированием, получаемым от NASA, тоже не добавит Boeing популярности. Как итог всего этого под занавес года отправился в отставку генеральный директор Деннис Муйленбург.

Пассажир года

Главным пиар-проектом года в российской космонавтике несомненно стоит назвать полет андроида «Фёдор», он же Skybot F-850. Робот был отправлен на Международную космическую станцию в августе и вернулся оттуда в сентябре. Отправка человекоподобного робота на космическую станцию оказалась замечательным ходом. За полетом «Фёдора» и его приземлением следили даже люди, не особенно увлекающиеся космонавтикой. Робот «вёл» аккаунт в Twittwr, где описывал приготовления к полету и сам полет.

Антропоморфный робот-спасатель «Федор» Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В отношении научном, однако, не всё было столь гладко. Не было управления роботом с Земли, самой важной функции для последующего использования. «Научная программа» «Фёдора» оказалась короче и меньше, чем у американского «Робонавта 2», уже посещавшего Международную космическую станцию несколько лет назад.

Научный прорыв года

А вот чем россиянам точно стоит гордиться, так это запуском орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Такого проекта в российской космонавтике не было уже много лет. Обсерватория была запущена с Земли 13 июля 2019 года и 21 октября прибыла на «место службы», так называемую точку Лагранжа L2 системы Земля-Солнце. Это позиция между Землей и Солнцем, где силы гравитации этих объектов уравновешиваются, что позволит станции долго находиться в одном месте, не используя топливо. «Спектр-РГ» — единственная передовая рентгеновская обсерватория человечества на следующие 10–15 лет. Ближайший запуск американского проекта ATHENA планируется только на 2031 год. Россия же уже более 20 лет не создавала таких масштабных и удачных проектов.

Несомненно, запуск «Спектр-РГ» можно считать едва ли не главным мировым событием в астрофизике.

Неудачи года

Сразу две страны — Израиль и Индия — пытались войти в «лунный клуб». Обеим странам это не удалось. 11 апреля израильский аппарат «Берешит» разбился о поверхность Луны после сбоя главного двигателя, произошедшего на высоте около 22 км. Камеры американского лунного зонда Lunar Reconnaissance Orbiter зафиксировали пятно диаметром около 10 м, свидетельствующее о сильном ударе.

27 сентября ситуация повторилась с индийским посадочным модулем «Викрам». Он был частью индийской миссии «Чандраян-2» и нес на своем борту луноход «Прагъям», однако из-за потери связи модуль отклонился от нужного курса и рухнул.

Запуск посадочного модуля «Викрам», являвшегося частью индийской миссии «Чандраян-2» Источник изображения: Фото: Global Look Press/Zhang Naijie/Xinhua

Позднее стало известно, что на борту израильского аппарата находилась «лунная библиотека» (никелевая капсула размером с компакт-диск, хранившая десятки тысяч выгравированных миниатюрных изображений). А кроме изображений, в «библиотеке» лежали в обезвоженном состоянии несколько тысяч тихоходок — небольших (размером около миллиметра), примитивных, но чрезвычайно живучих существ. Даже в условиях отсутствия атмосферы, перепада температуры на поверхности Луны и космической радиации они способны пролежать на Луне несколько лет.

«Скороварка» года

В 2019 году Илону Маску тоже удалось вновь удивить и порадовать своих поклонников. Созданный для тестирования двигателей «Раптор» прототип будущей ракеты-носителя «Старшип» совершил несколько управляемых «подскоков», или небольших вертикальных полетов. «Стархоппер» в результате испытаний взлетел на высоту 500 футов (152 м), после чего пролетел около 100 м в сторону и совершил контролируемое приземление в центре стартовой площадки.

Компания Space X собирает будущие «Старшипы» прямо под открытым небом в Техасе и Флориде, а вместо традиционных для современной космонавтики легких алюминиевых сплавов в качестве материала была выбрана нержавеющая сталь. Поэтому собранный из отдельных листов «Стархоппер» сильно напоминает гигантскую скороварку или реквизит для съемок фантастического фильма середины прошлого века. Предполагается, что «Старшип» совершит свой первый суборбитальный полет уже в 2020 году.

Фото: spacex.com Источник изображения: iz.ru

Оперативность года

Но куда сильнее мир удивил Китай, который в сентябре 2018 года объявил о начале программы «Морской старт», а в самом начале июня 2019 осуществил первый успешный запуск: легкая ракета CZ-11H вывела на орбиту семь небольших спутников. Вскоре стало известно, что Китай уже доделывает еще то ли две, то ли три платформы для морских запусков других типов ракет.

Более того, Китай объявил, что уже в ближайшее время начнет работать проект морского космического порта, который будет включать в себя не только несколько платформ для морского старта, но и заводы по сборке ракет и космических аппаратов, расположенные прямо в акватории порта. Если проект будет реализован, это может стать первым в мире космическим комплексом с идеальной логистикой, где ракеты и космические аппараты прямо из цеха будут отправляться на платформу для запуска. Такого мир еще не видел.

Михаил Котов