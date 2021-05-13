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«Резистор» российского «Адмирала Кузнецова» недоиспытают

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Авианосец «Адмирал Кузнецов»
Авианосец «Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» при ремонте может получить недоиспытанный новый корабельный автоматизированный радиотехнический комплекс «Резистор-К42», который должен заменить прежний «Резистор-Э», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Но в новом комплексе используется российская электроника, и он пока не прошел полномасштабных испытаний на одном из двух комплексов НИТКА (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный — прим. «Ленты.ру»), имеющихся у России», — рассказал собеседник.

В апреле американский журнал Popular Mechanics назвал «Адмирал Кузнецов» проклятым, старым и дряхлым, а также напомнил о многочисленных неприятностях, связанных с ним, в частности, «отказах двигателей, пожарах, несчастных случаях со смертельным исходом и даже хищениях».

В январе издание The Drive написало, что России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых универсальных десантных кораблей.

В декабре 2020 года в публикации американского журнала The National Interest утверждалось, что «Адмирал Кузнецов» после ремонта на «Звездочке» может не продемонстрировать надлежащую боеспособность.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
НИТКА
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Росэлектроника
Проекты
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2020-й год
Авианосец
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