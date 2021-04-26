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В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дряхлым

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» возвращается в море, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание, в ходе публикации называя данный корабль проклятым, старым и дряхлым, напоминает о многочисленных неприятностях, связанных с ним, в частности, «отказах двигателей, пожарах, несчастных случаях со смертельным исходом и даже хищениях».

«Авианосец, который заслужил репутацию проклятого корабля, остро нуждается в замене, но России не хватает средств и промышленного потенциала, чтобы полностью завершить начатое», — пишет журнал.

Издание отмечает, что ремонт авианосца завершится в 2022 году, в результате чего модернизированный корабль сможет переносить 26 истребителей Су-33 и МиГ-29. Журнал пишет, что «Адмирал Кузнецов» получит, например, новые комплексы радиолектронной борьбы, систему противовоздушной обороны «Панцирь-М» и «даже новую покраску за 3,4 миллиона долларов».

Popular Mechanics пишет, что на протяжении последних 15 лет в России обсуждается необходимость создания замены «Адмиралу Кузнецову».

«Но стране не хватает как средств для инвестиций в полностью современный корабль, так и мощностей верфи для строительства такого крупного корабля. В результате мы по-прежнему полагаемся на старый, дряхлый военный корабль, который уже давно следовало вывести из эксплуатации», — заключает журнал.

В январе издание The Drive написало, что России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых универсальных десантных кораблей.

В декабре 2020 года в публикации американского журнала The National Interest утверждалось, что «Адмирал Кузнецов» после ремонта на «Звездочке» может не продемонстрировать надлежащую боеспособность.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Кузнецов
МиГ-29
Су-33
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
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