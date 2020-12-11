В США российский «Адмирал Кузнецов» признали небоеспособным

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» после ремонта на «Звездочке» может не продемонстрировать надлежащую боеспособность, пишет американский журнал The National Interest.

«Большой корабль, единственный в России авианосец, является важным символом национальной гордости и международного престижа, предоставляя России доступ в эксклюзивный клуб стран, обладающих авианосцами, хотя его боевая эффективность сомнительна», — признает издание.

Журнал отмечает, что проводимые на «Адмирале Кузнецове» ремонтные работы «кажутся слишком обширными для простого продления срока службы на пять лет», вследствие чего необходимо «внимательно следить за этой темой, чтобы узнать больше».

Таким образом в The National Interest прокомментировал заметку ТАСС, в которой, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли, сообщалось, что «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 пройдет ходовые испытания в 2022 году и после ремонта проработает пять лет.

В декабре американский журнал The National Interest поместил «Адмирал Кузнецов» в пятерку самых опасных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, которые «нельзя недооценивать», поскольку «они обладают серьезной огневой мощью». В издании уверены, что авианосец «остается серьезной угрозой для конкурентов Кремля, поскольку дает России гораздо больше возможностей для проецирования своей авиации по всему миру».

В декабре 2019 года в The National Interest назвали «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».