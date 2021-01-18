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В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали проклятым

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых универсальных десантных кораблей (УДК), пишет The Drive.

С одной стороны, согласно американскому изданию, за последний год работы над «Адмиралом Кузнецовым», в настоящее время находящимся на ремонте, «более или менее остановились». С другой, в The Drive два новых УДК называют «гораздо более гибкой, доступной и полезной альтернативой» единственному авианосцу, «хотя маловероятно, что они когда-либо возьмут на борт пилотируемые самолеты с неподвижным крылом».

Издание отмечает, что отказ от «Адмирала Кузнецова» позволит высвободить финансирование в пользу новых УДК, а замедление работ по авианосцу, как сообщается в публикации, может быть связано с затоплением плавучего дока ПД-50 на судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область). The Drive отмечает, что официальных сведений о том, что ремонт авианосца в России прекращен, нет.

В публикации утверждается, что по габаритам и водоизмещению российские десантные корабли могут быть сопоставимы с французским авианосцем Charles de Gaulle, однако создание отдельного истребителя для них «было бы чрезвычайно дорогим мероприятием».

«В целом, при надлежащем финансировании, новые российские десантные корабли в долгосрочной перспективе станут более ценным дополнением к ее морским возможностям, чем авианосец, спроектированный во времена Холодной войны», — заключает издание.

В декабре 2020 года в публикации американского журнала The National Interest утверждалось, что «Адмирал Кузнецов» после ремонта на «Звездочке» может не продемонстрировать надлежащую боеспособность.

6 июля 2020 года в России произвели закладку сразу шести боевых кораблей, в частности, в Керчи — УДК (вертолетоносцев) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 «Прибой».

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Страны
Россия
США
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
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