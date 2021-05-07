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Интерфакс-АВН

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX после суборбитального полета впервые совершил успешную посадку

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Прототип космического корабля Starship
Прототип космического корабля Starship.
Источник изображения: © REUTERS/Callaghan O'Hare

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, разрабатываемого для миссий на Луну и Марс, в ходе испытательного пуска в четверг совершил суборбитальный полет и первую успешную посадку, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск Starship SN15 был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.

"Корабль совершил успешную мягкую посадку", - сообщили в компании.

Основатель компании SpaceX Илон Маск в своем Твиттере также сообщил, что "посадка прошла штатно".

Корабль повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке, а также SN10, который взорвался через семь минут после успешной посадки из-за полученных при этом повреждений.

В ходе последнего испытания, которое состоялось 30 марта, прототип корабля SN11 после суборбитального полета взорвался за минуту до вертикальной посадки. По словам Маска, причиной стала "утечка метана, которая привела к возгоранию двигателя номер два и поджарила часть авионики".

В конце апреля Маск сообщил, что на прототипе SN15 по сравнению с предыдущими версиями проведены "сотни конструктивных усовершенствований".

Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полёт в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.

Она также станет многоразовой системой, используемой в качестве ускорителя только для взлета с Земли.

В настоящее время SpaceX готовит первый запуск прототипа носителя Super Heavy, который, по оценке основателя компании Илона Маска, должен совершить испытательный запуск в ближайшие несколько месяцев. В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship с носителем в беспилотном режиме уже в этом году.

В пилотируемом варианте корабль Starship сможет брать на борт до 100 человек.

В начале декабря прошлого года Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.

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Страны
США
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SpaceX
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