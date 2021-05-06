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Интерфакс-АВН

Новый атомный подводный крейсер "Казань" 7 мая войдет в состав российского ВМФ- Минобороны РФ

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АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М"
АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М".
Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Церемония приема в состав ВМФ атомного подводного ракетного крейсера "Казань" (проекта "Ясень-М") состоится 7 мая под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"7 мая 2021 года в городе Северодвинске, на предприятии "СЕВМАШ" под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония приема в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) 4-го поколения "Казань" проекта "Ясень-М", - говорится в сообщении.

В преддверии церемонии приема адмирал Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении испытаний атомной подводной лодки "Казань". Приказ главкома ВМФ о зачислении подводной лодки в состав Военно-Морского Флота буде зачитан на церемонии 7 мая. С этого момента АПЛ "Казань" официально войдет в состав атомной подводной составляющей ВМФ России и на ней будет поднят Андреевский флаг, отметили в Минобороны РФ.

"После того, как сегодня под приемным актом поставили свои подписи Генеральный директор "СЕВМАШа" Михаил Будниченко и начальник председатель комиссии Государственной приемки кораблей капитан 1 ранга Алексей Потешкин, я этот акт утвердил. Это значит, что подводная лодка завершила все этапы испытаний и готова к приему в состав ВМФ и подъему на ней Андреевского флага, что и произойдет 7 мая", - сказал Евменов.

"Атомный подводный крейсер "Казань" является головной атомной подводной лодкой четвертого поколения, построенной на АО "ПО "Севмаш" по усовершенствованному проекту "Ясень-М". При строительстве подводной лодки, внедрены новейшие отечественные технологии и технические решения", - отметил Евменов.

Планируется что в торжественной церемонии также примут участие представители профильных органов управления Главного командования ВМФ, представители правительства Татарстана, представители администрации Архангельской области, представители Объединенной судостроительной корпорации, представители организаций и предприятий кооперации, задействованной в строительстве подводной лодки. В ходе церемонии Евменов вручит Андреевский военно-морской флаг командиру АПК "Казань", который будет торжественно поднят на флагштоке подводной лодки.

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
885 Ясень
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