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21.03.2019
Военное обозрение

АПЛ "Казань" и СПРК "Князь Владимир" войдут в состав ВМФ в декабре

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Наконец-то наступила ясность с вводом в строй новейших субмарин класса "Борей" и "Ясень" - стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" проекта 955А и многоцелевая атомная подлодка "Казань" проекта 885М будут переданы Военно-морскому флоту РФ в декабре этого года. Об этом сообщил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

Источник изображения: Минобороны РФ

Четвертая подлодка класса "Борей" "Князь Владимир" будет передана флоту в декабре 2019 года, в это же время планируется передача второго "Ясеня" - "Казань"

- заявил Будниченко, добавив, что пока речи о переносе сроков сдачи подлодок не идет.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что окончание строительства и передача ВМФ РФ стратегического подводного ракетоносца "Князь Владимир" проекта 955А и многоцелевой атомной подлодки "Казань" проекта 885М являются приоритетными задачами для Объединённой судостроительной корпорации, "Севмаша" и ряда конструкторских организаций.

По поручению Верховного главнокомандующего весь комплекс работ должен быть завершён в текущем году

- добавил Шойгу.

В конце осени 2018 года сообщалось, что атомные подлодки "Князь Владимир" проекта 995А (шифр "Борей-А") и "Казань" проекта 885М (шифр "Ясень-М) заканчивают цикл испытаний и с учетом сдвинутых вправо сроков выполнения контрактов будут переданы флоту в 2019 году.

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
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Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Шойгу Сергей
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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