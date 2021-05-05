Крупное японское издание рассказывает о российском арктическом «внедорожнике» — двухсекционном вездеходе ДТ-30. Россия активно закрепляется в арктическом регионе. С глобальным потеплением она может оказаться в значительном выигрыше с учетом перспектив освоения своих арктических природных ресурсов и Северного морского пути.

9 мая в России - всенародный праздник День Победы, и, как обычно, в этот день в Москве будет проведен грандиозный военный парад. Известно, что в российских вооруженных силах уже проводятся интенсивные репетиции, несмотря на то, что с пандемией covid-19 справиться еще до конца не удалось.

Это событие, как всегда привлекает всеобщее внимание, так как в зависимости от ситуации на параде будут появляться различные новые российские вооружения. Однако с особым вниманием здесь ожидают прохождения на параде редкой машины, которая впервые "засветилась" еще в 2017 году.

Это полярное оружие, оснащенное ЗРК "Панцирь СА" и "Тор М2ДТ" на базе вездехода "ДТ-30". На парадах обычно выделяется белый камуфляж на огромном кузове двухзвенной гусеничной машины. Этот вездеход представляет собой транспортное средство, которое соединяет две гусеничные секции и имеет соединенную конструкцию кузова, которая обеспечивает большое пятно контакта с поверхностью на пересеченной местности и препятствиях. Машина предназначена для работы в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересечённая лесистая местность) при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 40°С. Это особый тип, который может значительно увеличить проходимость машины за счет тянущего и толкающего действия передней и задней секций и демонстрирует гораздо более высокие ходовые качества, чем обычные гусеничные машины. В Японии известна пожарно-спасательная машина такого типа под названием "Красная саламандра", развернутая в пожарной части города Окадзаки в префектуре Айти (ее фото можно посмотреть здесь). Однако если в Японии есть только одна "Красная саламандра", то вездеход DT-30 - достаточно многотиражное специальное транспортное средство в России. И похоже, это совсем не рекламный экземпляр для участия в военном параде. С 2017 года ДТ-30 "Витязь" каждый год появляется на московских военных парадах и стал здесь вполне узнаваемым. Это отражает далеко идущие геополитические намерения России.

Что же это за машина - российский вездеход серии ДТ?

Вездеход - это особая машина, созданная для передвижения в суровых условиях России. Во время Второй мировой войны немецкая армия попыталась бросить вызов этой местности при помощи полугусеничной - полуколесной техники, но успеха не имела. Идея соединить для повышения проходимости две гусеничные секции появилась еще в Советском Союзе. Известно, что первые опытные работы в этом направлении начались в 1960-х годах на Ишимбайском заводе транспортного машиностроения в Башкирии (Ишимбайтрансмаш).

До этого момента автомобили грузоподъемностью более 5 тонн не могли передвигаться по участкам с глубоким снежным покровом и болотам. Начатые разработки были завершены созданием серии машин высокой проходимости под обозначением "ДТ". В 1971 году они прошли государственные испытания и были приняты в эксплуатацию.

Машина соединяет в себе функции сухопутного движущегося средства и амфибии. С самого начала она создавалась для советской армии. Но вездеход оказался очень востребованным для широкого спектра транспортных задач в труднодоступной и пересеченной местности, работы геологов, строителей, буровиков и т.д. Вездеход ДТ много сделал и для академических исследований Арктики и Антарктики.

1980 году вездеход ДТ был принят на вооружение Советской Армии и началось его активное серийное производство. Производились малый ДТ-10 грузоподъемностью 10 тонн, средний ДТ-20 грузоподъемностью 20 тонн и большой грузоподъемностью 30 тонн. Все типы вездеходов имеют двигатель в передней секции, а тяговая мощность передается на заднюю секцию посредством приводного карданного вала. Таким образом, вездеходы серии ДТ становятся очень проходимыми "полноприводными" гусеничными машинами. Это своеобразные гигантские гусеничные внедорожники.

Большой ДТ-30 обладает грузоподъемностью в 30 тонн, вмещает в обитаемом отсеке 5 человек, имеет общую длину 16,08 м, ширину 3,1 м, ширину колеи 2 м и минимальный радиус поворота 17,3 м. В нем используется двигатель от танка Т-64 мощностью 710 л.с., который можно запустить даже при температуре 50 градусов ниже нуля с помощью предпускового подогревателя или сжатого воздуха. Максимальная скорость машины на дороге составляет 37 км / ч, а по воде 5 км / ч (плавающие ДТ имеют дополнительное обозначение П). Кстати, стандартная цена для частного использования составляет около 35000 долларов (около 3,8 миллиона иен). Количество производимых единиц неизвестно.

Российская армия оснащает боевой ДТ-30 "Витязь" зенитной установкой, зенитно-ракетным комплексом малой дальности "Панцирь СА" и зенитной ракетной установкой средней дальности "Тор М2ДТ". В последнее время один за другим на вездеходах ДТ появляются различные варианты нового современного вооружения, превращающие их, например, в мощный самоходный миномет "2С39 Магнолия".

Российская армия уже в течение продолжительного времени эксплуатирует эти вездеходы, а в марте 2017 года провела их комплексное испытания в Новосибирской области и на острове Котельный в Арктике. Это была продолжительная полярная экспедиция, ее общая протяженность составила 2400 км за несколько недель, и в ходе нее было проведено более 100 различных экспериментов и испытаний для того, чтобы подтвердить боеспособность этой техники в полярных регионах.

Почему российские войска резко активизировали свою деятельность за полярным кругом

Сухопутные войска России в последнее время резко оптимизируют свою организационную структуру и вооружение в соответствии с обширным театром своих возможных военных действий. По сравнению с обычными танками и бронетехникой, вездеходы серии ДТ, конечно, имеют ограниченную сферу для использования, но поскольку в последнее время Россия придает все большее внимание своему Заполярью и арктическим территориям, эти вездеходы становятся здесь очень востребованными.

Арктика в последние годы превращается в "горячую точку" планеты, к которой устремляются взгляды всего мира. Глобальное потепление резко увеличивает доступность для человека простирающихся здесь гигантских территорий с неисчислимыми природными ресурсами. Авария 23 марта нынешнего года на Суэцком канале резко повысила привлекательность северных морских транспортных линий по Северному ледовитому океану, навигация по которому значительно облегчается и удлиняется в связи с таянием льдов.

Северный морской путь (СМП) становится весьма практической альтернативой южному маршруту через Суэц. Поэтому к нему, и вообще к Арктике обращаются взоры не только близких к этому региону государств, но и, например, Китая, который прямого выхода к Северному ледовитому океану не имеет. Что же касается России, которая фактически окружает СМП, то этот район мира приобретает стратегический характер в плане обеспечения ею своих национальных интересов.

Естественно, что и Япония не может оставаться в стороне от протекающих здесь процессов. Для Японии использование СМП обещает 60% экономии времени по сравнению с Суэцким маршрутом в транспортных связях с Европой. Это огромные цифры! 23 апреля министр обороны Японии Нобуо Киси, выступая в онлайн-формате на "Глобальном саммите по климатической безопасности", сказал: "Северный Ледовитый океан может стать стратегически важным регионом в будущем, а свобода судоходства в нем чрезвычайно важна для планеты и стабильности во всем мире". В прошлом году учебный флот морских сил самообороны Японии впервые появился в Северном Ледовитом океане.

Так что российские вездеходы серии ДТ - это не просто мощные машины с чрезвычайно высокой проходимостью, но и важный инструмент, обеспечивающий и поддерживающий геополитическую роль России.

Фото двухсекционного вездехода ДТ-30 "Витязь", в том числе арктического похода отряда этих машин можно посмотреть здесь.

Комментарии японских читателей

riajunitsuki

С глобальным потеплением многие территории вечной мерзлоты в России будут оттаивать и переходить в хозяйственный оборот. Такая техника будет России очень нужна!

rejisu

В свое время в США создали и широко разрекламировали "Снежный крейсер" (Antarctic Snow Cruiser)для использования в Антарктике. Ну и где он? Ничего у американцев не получилось.

"Снежный крейсер" превратился в груду металла. Все-таки и русских большой и богатый опыт жизни в условиях крайнего Севера и экстремально низких температур. У них все получается!

yam

Глобальное потепление принесет многие выгоды и Японии, которая сможет активно пользоваться Северным морским путем, экономя на транспортных потоках в Европу огромные средства и время. Однако Египет, эксплуатирующий Суэцкий канал с многочисленными нарушениями и зарабатывающий на нем много денег, будет сопротивляться до последнего.

sup

Если миру удастся научиться эффективно пользоваться Северным морским путем, то это будет большим позитивом и для международной обстановки, и для России.

Однако с глобальным потеплением мы видим и иронию судьбы: Россия столько боролась за незамерзающие порты, а тут они сами "сваливаются ей с неба"!

bwa

Такая техника шведского производства существует с 1980-х годов. Двухзвенные машины Bv.206 служат даже на авиабазах японских сил самообороны, например, на базе Садо в Ниигате. На них стоят форсированные моторы BvS 10. Но русские ДТ-30 производят гораздо более мощное впечатление. Шведские машины по сравнению с ними игрушки. Молодцы русские! Такие машины очень нужны для освоения огромных просторов Сибири!

masterpiece

Их бы к нам на Хоккайдо! Но как они будут ездить по дорогам?

whw

В России много труднопроходимых мест. Такая техника ей очень нужна!

Dracul Vlad

В нашей гористой Японии тоже много труднодоступных территорий.

shyomon raifuku

Вот чем Россия славна, так это неисчерпаемыми запасами красивых девушек! (Смех)