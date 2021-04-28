В Кремле приветствуют предложение Зеленского о встрече с Путиным, но считают возможным только обсуждение двусторонних отношений

Вопрос Донбасса сюда не входит

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам.

По его словам, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с офисом президента Украины".

Песков напомнил, что "абсолютно четко было изложено президентом (России, - "ИФ") его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".

"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что "Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик".

При этом он отметил, что ему пока неизвестно о том, чтобы из Киева в Москву транслировались какие-то конкретные предложения о месте проведения возможной встречи президентов РФ и Украины.

Накануне Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю его офиса Андрею Ермаку. "Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил (Путину), и это слышали - встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться", - сказал Зеленский, отвечая в понедельник на вопросы журналистов.