Четыре астронавта получат вакцину от коронавируса через 7-10 дней после возвращения с МКС

Шэннон Уокер отметила, что по возвращении на Землю астронавты планируют носить медицинские маски, "потому что это правильно"

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) пройдут вакцинацию от нового коронавируса в течение 7-10 дней после возвращения на Землю с Международной космической станции (МКС). Об этом астронавт NASA Шэннон Уокер рассказала в понедельник в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте американского ведомства.

"Врачи говорят нам, что мы получим вакцину в течение 7-10 дней после нашего возвращения, - сказала Уокер. - Мы пока не знаем, какой именно вариант вакцины будет нам введен, но это произойдет в обозначенные временные рамки". Она также отметила, что по возвращении на Землю астронавты планируют носить медицинские маски, "потому что это правильно".

Ранее NASA сообщило, что пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту приводнится 28 апреля в одной из семи выбранных зон в Атлантическом океане или Мексиканском заливе у побережья штата Флорида. На Землю вместе с Уокер вернутся астронавты NASA Майкл Хопкинс и Виктор Гловер, а также сотрудник JAXA Соити Ногути. Они были доставлены на МКС 16 ноября прошлого года.

В настоящее время на борту МКС находятся 11 членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Хопкинс, Гловер, Уокер, Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавты JAXA Ногути и Акихико Хосидэ.