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ТАСС

Шойгу вручил госнаграды военным медикам, внесшим особый вклад в борьбу с коронавирусом

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Полевой мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом
Полевой мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом.
Источник изображения: © Снимок с видео/Минобороны РФ/ТАСС

В частности, орденом Пирогова наградили заместителя начальника Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка по медицинской части полковника медицинской службы Алексея Демьяненко

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды военным медикам, которые внесли особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Торжественная церемония состоялась во вторник в ходе заседания коллегии Минобороны России.

Указом президента РФ Владимира Путина главный терапевт Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко полковник медицинской службы Сергей Чернов удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.

Орденами Пирогова награждены заместитель начальника Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка по медицинской части полковник медицинской службы Алексей Демьяненко и начальник филиала Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского полковник медицинской службы Виктор Сторожилов.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
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