Японские СМИ: на встрече с премьером Сугой Байден втягивал Японию в конфликт с Китаем

СМИ Японии бурно обсуждают итоги первой встречи в верхах президента Байдена и премьера Суги. Официальные реляции твердят о полном единодушии сторон. Но японские эксперты не согласны: выиграли США, и прежде всего во втягивании Японии в опасный антикитайский дискурс, в т.ч. по Тайваню. Читатели боятся военного конфликта вокруг острова.

16-17 февраля состоялся визит в США и первые переговоры новых лидеров Японии и США. Обе стороны придавали им большое значение. Япония - важнейший военно-политический союзник США, выдвигающийся фактически на роль "заместителя" Америки в Индо-Тихоокеанском регионе. Стремительно укрепляется военно-стратегическое сотрудничество двух стран в Азии, в том числе их лидирующая роль в формирующемся здесь новом военно-политическом восточном аналоге НАТО - "четырехстороннем соглашении" QUAD (США, Япония, Австралия Индия), которое быстро втягивает в свою орбиту внерегиональные силы. В ставших уже привычными военно-морских маневрах альянса начала принимать участие Франция, "вдруг" вспомнившая о своих интересах в Тихом океане. Об интересе к участию в группировке активно заявляет Великобритания.

Итоги двусторонних японско-американских переговоров подведены в официальном совместном заявлении. Сам ход переговоров и их результаты активно обсуждаются и комментируются в японском медиа-пространстве. Подчеркивается, что японское руководство довольно самим фактом первого контакта с президентом Байденом на высшем уровне. Официальные японские представители бравурно комментируют итоги саммита как "исключительно важные для Японии с точки зрения обеспечения ее безопасности". В этом плане отмечается, что США решительно подтвердили обязательность для них выполнения 5 статьи договора безопасности о "защите суверенитета Японии в случае агрессии против нее". Япония и США еще раз подчеркнули приверженность делу демократии, свободы и соблюдению прав человека, в том числе, "открытости и свободе мореплавания в Индо-Тихоокеанском регионе".

Важнейшее внимание уделяется укреплению солидарности и взаимодействия между странами в проведении антикитайского дискурса американской политики. Отмечается, что впервые за 52 года со времени встречи Никсона и тогдашнего японского премьера Эйсаку Сато в 1969 году в двустороннем американо-японском коммюнике прозвучала тема Тайваня, но теперь уже в плоскости военного взаимодействия США и Японии в отражении китайской "агрессии" против острова.

Таким духом пронизаны сообщения проправительственных СМИ, в частности, государственной телерадиокомпании NHK, в материале которой "Впервые за полвека США и Япония в официальном коммюнике затронули проблему Тайваня. Так стороны сдерживают Китай" особо подчеркнута тема Тайваня и упоминается о "горячей благодарности" тайваньского руководства Америке и Японии за обещание военной поддержки против Китая.

Значительно менее радужными являются комментарии других ведущих средств массовой ин-формации Японии. В них сквозит критическое отношение к "излишнему" рвению Японии по следованию в русле американской, прежде всего, антикитайской политики в Азии и мире. А некоторые японские медиа-ресурсы демонстрируют прямое несогласие и даже испуг по поводу стремительного втягивания Японии в орбиту американского внешнеполитического курса. Ряд СМИ высказывается в том плане, что от переговоров выиграли США, сильнее "пристегнув" к себе Японию и в экономическом, и в политическом, и в военном плане.

Так, газета "Токио симбун" публикует материал под красноречивым названием "Антикитайский курс США и Японии повышает напряженность в азиатском регионе. Япония готовится разделить с Америкой риски войны?". В статье отмечается, что Япония втягивается Америкой в истерию вокруг Тайваня и Китая. В Токио поверили американским фантазиям насчет того, что в течение 6 лет Китай нападет на Тайвань и аннексирует его. Высказывается опасение, что в случае военного конфликта вокруг Тайваня Япония станет прямой целью китайского удара. Приводится даже карта-схема потенциальных превентивных военных действия Китая по "иммобилизации" Японии. В этом плане упоминается возможность упреждающего удара КНР по "первой островной ракетной линии", частью которой сейчас становится Япония.

Одна из крупнейших японских газет "Майнити симбун" дает материал "Не все так единодушно и одинаково между США и Японией в политике по Китаю". В статье говорится о том, что хотя в своей риторике Токио и поддерживает позицию США по правам человека в Китае, ущемлению меньшинств в СУАР и свобод в Гонконге, но по существу в китайской политике обеих стран есть существенные расхождения. "Америка от Китая далеко, а Япония близко, - пишет она. - Нельзя не признать того, что действия Китая вокруг островов Сенкаку агрессивны по существу и нарушают суверенитет Японии. В то же время КНР является нашим важнейшим экономическим партнером. И ее влияние в регионе очень велико. Наше излишнее втягивание в ситуацию вокруг Тайваня может обозлить китайское руководство, и выйти нам боком". Газета сообщает, что по словам ее высокопоставленных источников в японском правительстве, "Япония не может поддерживать и выступать с США единым фронтом по всем вопросам".

Популярнейший в Японии информационно-новостной телеканал TeleNews24 в материале "За кулисами "гамбургерного саммита"" (американо-японскую встречу в верхах уже назвали "гамбургерной", поскольку на официальном обеде Байден угощал Сугу гамбургерами - прим. ред.) рассказывает о сложностях и напряженности в японско-американских переговорах в верхах.

"Не все было так радостно и гладко во время встречи в Вашингтоне между Сугой и Байденом, - сообщает канал. - Напряженность была такая, что на официальном ужине от имени Байдена, где японского премьера угощали гамбургерами, он к ним даже не прикоснулся. А один высокопоставленный японский чиновник заметил, что речь на переговорах шла практически о полномасштабном, в том числе и военном, втягивании Японии в противостояние с Китаем".

Как отмечает телеканал, в течение более полувека Японии удавалось уклоняться от участия в "тайваньской проблеме" и проводить свой независимый и осторожный курс по ней. Теперь Япония фактически присоединилась к американской политике по Тайваню, "пахнущей войной". Телеканал цитирует высокопоставленного представителя американской администрации: "Наконец-то хитрой японской политике по Тайваню положен конец. Теперь не одни Соединенные Штаты будут нести бремя торговой войны с Китаем. Японии придется это бремя с нами разделить".

Материал центрального телеграфного агентства Японии Jiji вообще носит алармистский характер. Он и называется "Китай заявляет решительный протест против совместного американо-японского коммюнике. Китайское политическое давление на Японию усиливается".

Агентство сообщает, что 17 апреля по итогам американо-японских переговоров в верхах Китай заявил "решительный протест и глубокую обеспокоенность", особенно в той части, которая касалась "нарушений прав национальных меньшинств в СУАР и политических свобод в Гонконге" и проблемы Тайваня.

Судя по всему, Китай будет осуществлять решительное политическое и экономическое давление на Японию. Китайские политические эксперты предрекают рост напряженности в Тайваньском проливе. Китайско-американские и китайско-японские отношения ухудшатся.

В комментариях японских читателей превалирует осторожный и даже критический настрой по отношению к результатам американо-японского саммита. Японцы пишут: "Америка втягивает нас в противостояние Китаю", "Не все так согласовано у нас с Америкой", "Гамбургерный саммит закончился не совсем бравурно", "Зачем мы злим Китай? Ведь Пекин в ярости от нашей солидарности с Америкой по Тайваню. Мы уже почти в войне", "Япония не должна быть "человеком-да" (yes-man) для Вашингтона!".

Комментарии японских читателей

nishiy2006

Японское правительство понимает, что Китай в отношении нас молчать за нашу линию по Тайваню не будет? Так зачем мы лезем в пекло? Почему в совместном коммюнике ничего не сказано о военном взаимодействии по островам Сенкаку? Для нас это гораздо важнее!

tarousatou5

Пусть Америка сама вводит экономические санкции в своей торговле с Китаем. А Япония не должна их вводить. Китай для нас важный партнер. Мы как-нибудь сами без Америки справимся!

sangen7

Японскому правительству и дальше нужно доводить до американцев правильную мысль о том, что "Америка от Китая далеко, а Япония близко. Нельзя не признать того, что действия Китая вокруг островов Сенкаку агрессивны по существу и ущемляют суверенитет Японии. В то же время КНР является нашим важнейшим экономическим партнером. И ее влияние в регионе очень велико".

wangon2010

Против Америки нам ничего говорить нельзя. Интересы японского народа и японской экономики - по боку. Главное - интересы Америки (смех)!

mediuspoor

Угостили Сугу гамбургерами. Ха-ха-ха! Личная встреча один-на один продолжалась 20 минут. С переводом на каждого по 5 минут. Вот это степень доверительности и союзничества!

t_massugu

Правильно, американцам нужно одно - втянуть нас в войну с Китаем по поводу Тайваня. А нам это нужно?!

harutti35

Неужели от нашей нынешней власти можно ожидать чего-нибудь толкового?!

TOMMY5918

Японии не нужно слепо следовать за США в политике по Тайваню. Этим мы разозлим Китай. Нам надо заботиться о своих собственных интересах!

der_led

Байден выбрал Сугу в качестве своего первого партнера по саммиту в верхах не потому, что Япония сама по себе ценна для Америки.

Он сделал это потому, что хочет плотнее привязать Токио к своей антикитайской политике.

jijicom

А заволновались в правительстве. Генеральный секретарь кабинета Кацунобу Като во время официальной пресс-конференции, намекнув, что итоги американо-японской встречи в верхах могут не понравиться Пекину, отметил, что "стабильные отношения Японии с Китаем остаются важнейшим фактором обеспечения мира и процветания не только в Азии, но и во всем мире".

DS20WK

Америка стремится втянуть Японию в неблагоприятный внешнеполитический расклад. В случае обострения военно-политической обстановки вокруг Тайваня именно Япония попадает в разряд "фронтовых государств первой линии". Перед Японией дилемма: чем больше она сближается с внешнеполитической линией США, тем большие риски возникают для нас с точки зрения без-опасности. Это Япония должна четко осознавать сама!

Tgoz1954X

В своей политике в отношении Китая Япония переходит Рубикон. Это очень опасно!

sspmi

Бывший заместитель министра иностранных дел Юкио Такэути сказал: "Не знаю, осознает ли это премьер Суга, но в своем слепом следовании антикитайскому курсу США он перешел Рубикон. Надеюсь, он осознает, что сейчас за этим последуют жесткие ответные меры Пекина? И слабыми к ним подходить нельзя. Готово наше правительство на сильную и уверенную политику по отношению к Китаю? Я не уверен!"

Yas1967

Осознает ли наш премьер Суга, что после встречи в Вашингтоне Япония превратилась в военного противника Китая? Нельзя быть просто "человеком - да" (yes-man) для Вашингтона. Это опасно!

TheDayof_Jackal

Если возникнет военный конфликт вокруг Тайваня с участием Америки, и Японии придется выполнять хотя бы функции поддержки и обеспечения, то объектами ударов со стороны китайцев станут как американские военные базы в Японии, так и наши силы самообороны. Наше правительство отдает себе отчет в этом?

yougonara

А может, это "втягивание" Японии как раз-то и выгодно Китаю? Япония втянется в Тайваньский конфликт, а Китай получит все основания для захвата Окинавы, о чем он давно мечтает?

XzkVQsbxzEkeXpi

Этот "медовый месяц" новых лидеров США и Японии Байдена и Суги чреват одним: тем, что под предлогом обеспечения безопасности Япония окажется втянутой в политику "сдерживания Китая". А там как пойдет!

sICknXi7EwcKLRL

Помните одно! Эта "эпохальная" американо-японская встреча в верхах, официально превратившая Китай в нашего врага, еще тяжело "аукнется" японской экономике!

soraotobitai725

Тем временем японское правительство уже торопится "действовать и исполнять".

Министр обороны Нобуо Киси уже успел проинспектировать контингент сил самообороны Японии, расквартированный на самом близком к Тайваню острове Йонагуни (остров в группе Яэяма островов Сакисима архипелага Рюкю, самая западная территория Японии. Остров расположен в 125 километрах от восточного берега Тайваня - прим. ред.).

Началось?!