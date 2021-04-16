Al Hadath (ОАЭ): российский эксперт объясняет, почему у Москвы есть сомнения по поводу строительства Стамбульского канала

Турецкая оппозиция выступает против строительства канала Стамбул из-за возможного урона для окружающей среды и высокой стоимости. Более того, реализация проекта нанесет непоправимый удар по российско-турецким отношениям. В Анкаре это понимают, и Москва прямо заявила о своей обеспокоенности. Почему Россия настаивает на конвенции Монтрё?

Российский академик и политолог для Al Arabiya: Москва опасается, что Стамбульский канал, пусть и теоретически, предоставит Анкаре возможность выйти из международной конвенции Монтрё

Как известно, турецкая оппозиция выступает против строительства Стамбульского канала по причине возможного урона для окружающей среды, а также из-за его высокой стоимости. Похоже, разногласия по поводу проекта, который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается реализовать, не ограничиваются партиями внутри государства. Так, несколько дней назад Россия официально обозначила свою позицию по данному вопросу.

Российский академик и политический аналитик Икбаль Дюрре отметил: "Москва опасается, что Стамбульский водный канал, пусть и теоретически, даст Анкаре возможность выйти из международной конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы, а также Черном море".

В интервью Al Arabiya он пояснил: "Морские порты на протяжении всей истории были причиной длительных конфликтов между Москвой и Анкарой, но благодаря конвенции Монтрё обе стороны не вступали в боевые действия почти 100 лет".

По его словам, озабоченность России по поводу нового Стамбульского канала связана с тем, что этот проект может способствовать выходу Турции из соглашения Монтре, пусть и в долгосрочной перспективе. Эксперт подчеркнул: "Москва придерживается данного соглашения, поскольку оно ограничивает присутствие сил НАТО в Черном море".

Дюрре добавил: "Пока Анкара привержена условиям конвенции Монтрё, но ее выход из данного международного договора может ускорить вступление Украины и Грузии в НАТО. В таком случае Черное море превратится в обычное озеро, принадлежащее НАТО, в то время как Москва считает такое развитие событий неприемлемым".

ПчСогласно эксперту, российско-турецкие переговоры касательно Стамбульского канала совпали с обострением конфликта между Россией и Украиной. Как известно, последняя пользуется поддержкой Турции, что усиливает беспокойство Москвы.

В прошлую пятницу, комментируя планы Анкары по строительству нового канала этим летом, Кремль подчеркнул необходимость сохранения действующего режима в Черноморских проливах в соответствии с положениями Конвенции Монтрё 1936 года для обеспечения региональной стабильности и безопасности.

Кремль выступил с таким заявлением вскоре после того, как президент России позвонил турецкому коллеге в связи с усилением разногласий вокруг проекта Стамбульского канала, ставящего под угрозу будущее международного соглашения. Москва является ярой сторонницей договора, поскольку он ограничивает присутствие сил НАТО в Черном море.

Хотя прокурдские силы в лице Народной республиканской и Народно-демократической партий (вторая и третья по величине оппозиционные партии в Турции), выступают против строительства канала, президент игнорирует критику и продолжает планировать реализацию своего крупного проекта. Он также не обратил никакого внимания на заявление десятков отставных турецких офицеров военно-морских сил, опасающихся выхода своей страны из международной конвенции Монтрё.