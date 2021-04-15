Отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в море на учения

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) РФ вышел в море для проведения артиллерийских стрельб. Об этом 14 апреля сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

В учебных мероприятиях также будут задействованы вертолеты и самолеты морской авиации и ПВО ЧФ. Учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

«Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота», — сообщили в Черноморском флоте.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил (ВС) России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал информацию о том, что американские военные корабли планируют войти в Черное море. Замминистра посоветовал судам держаться подальше от берегов России, а заход назвал провокацией.

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя отправку Вашингтоном кораблей в Черное море, заявил, что инцидент сопровождается агрессивной риторикой

В пятницу, 9 апреля, США предупредили Турцию о том, что на следующей неделе два американских военных корабля пройдут через пролив Босфор в Черное море. Анкара, в свою очередь, позднее уведомила Москву о планах Вашингтона. В США добавили, что суда простоят в Черном море до 4 мая.