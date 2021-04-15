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Российская газета

Отряд Каспийской флотилии отправили на учения в Черном море

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Малый ракетный корабль "Вышний Волочек"
Малый ракетный корабль "Вышний Волочек".
Источник изображения: © Фото : Вадим Hansg

Достаточно необычный по гражданским меркам поход сейчас совершают боевые корабли на Юге России. Отряд Каспийской флотилии в составе трех артиллерийских и восьми десантных катеров, а также судов сопровождения идет по Волго-Донскому каналу из порта Махачкалы в Черное море.

Корабли уже добрались до Ростова-на-Дону, преодолев маршрут в более чем сто километров. Позади у них остались Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск. И искусственные препятствия в виде 13 шлюзов. Движение по таким водным артериям - серьезное испытание даже для опытных моряков. Выдержать его помогает хорошая подготовка к походу. Ее прошли все военные экипажи. А командиры катеров, вахтенные офицеры и расчеты, обеспечивающие навигационную безопасность, заранее отработали движение по узким участкам канала и проливным зонам.

Поход каспийцев не ограничится конечной точкой маршрута. В Черном море катера проведут учение с кораблями ЧФ. Такие совместные действия организуют по приказу командующего Южным военным округом Александра Дворникова. Для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов он распорядился привлечь к учебным баталиям не только моряков, но и подразделения морпехов и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

"Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец", а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота", - сообщили в пресс-службе ЧФ.

Надо иметь в виду, что совместные учения могут совпасть по времени с появлением в Черном море американских эсминцев "Дональд Кук" и "Рузвельт". Ранее стало известно, что корабли США планируют зайти в эти воды 14 и 15 апреля и пробыть там до 4-5 мая. Не исключено, что каждый эсминец несет на борту 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия в 1600 километров и информационно-управляющую систему "Иджис". В том числе и поэтому их скорое появление неподалеку от российских границ в нашем МИДе расценили как провокационное. "Я бы не хотел вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Знаю одно: американским кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего, это сугубо провокационное мероприятие", - заявил замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков.

По последним данным, по пути в Черное море эсминец "Дональд Кук" зашел на греческий остров Крит в восточном Средиземноморье. Там расположена крупная военно-морская база НАТО Суда-Бэй.


Юрий Гаврилов

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