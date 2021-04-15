Начнет ли Россия новое вторжение на Украину? Прогнозы известных аналитиков (Гордон, Украина)

Россия минимум вторую неделю подряд сосредотачивает войска вдоль украинской границы и перебрасывает военную технику в Крым. Украинская разведка не исключает попытку продвижения войск РФ вглубь украинской территории. Командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. Это новый виток войны или «игра мускулами»? «Гордон» собрал мнения экспертов.

По данным Белого дома, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года, когда началось прямое военное вторжение РФ

Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров оценивает риски нового витка военного конфликта "50 на 50". По его мнению, президент РФ Владимир Путин может пойти на обострение ситуации на Донбассе, чтобы отвлечь внимание от еще одного оппонента Кремля - Алексея Навального, который объявил голодовку в колонии с требованием допустить к нему врачей.

"При обсуждении готовящейся российской провокации на Донбассе загадывать что-то бессмысленно, потому что все происходит в голове одного человека. Мы же понимаем, что все решает российский диктатор. Как он решит, сказать сложно, потому что любая военная авантюра для диктатора - это риски и возможность потенциального поражения. Здесь на кону много факторов и не исключено, что решающим может оказаться желание Путина отвлечь внимание от Навального - просто начать войну ради того, чтобы тема Навального ушла с первых полос газет", - написал Каспаров на своей странице в Facebook.

Он убежден, что у Путина "отсутствует аллергия на кровь" и число новых потенциальных жертв не является для него аргументом, если речь идет об укреплении своей власти.

"Я давал недавно интервью CNN и высказал эту мысль, а человек на том конце провода начал говорить: "Нет, ну такого же не может быть. Не могут начать войну". Ответ: могут. Потому что, с точки зрения Путина, все это факторы, угрожающие его власти или укрепляющие ее. И при отсутствии аллергии на кровь, и когда там уже такие жертвы, которые понесла Россия и окружающие нас государства, даже далекие, как Сирия, от агрессивных преступных действий путинского режима, там уже счет на числительные идет. Поэтому, как говорится, тысяча туда, 10 тысяч сюда… Путина это не интересует", - убежден Каспаров.

Президент Грузии в 2004-2013 годах, председатель Исполнительного комитета реформ на Украине Михаил Саакашвили считает, что в обострении ситуации на востоке Украины очень много информационно-пропагандистской составляющей, мало соотносящейся с реальностью. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Насколько я понимаю, на Донбассе вообще ничего не происходит в данный момент, помимо пропагандистских игр вокруг Донбасса. Это мне напоминает то, что происходило вокруг так называемой Южной Осетии, когда все мое правительство было в отпуске, когда я сам был с семьей в отпуске (в санатории лечился), а на российских каналах я видел, что там у нас стреляют, массово людей эвакуируют, там практически война начинается. Я звоню туда, спрашиваю: что происходит? "Ничего не происходит". Но там уже было 50 российских военных корреспондентов, как впоследствии выяснилось, и они создавали ситуацию, что вот что-то очень сильно происходит. Вот приблизительно такое на Донбассе сейчас", - сказал Саакашвили.

Экс-президент Грузии не исключает, что основная мотивация Путина на данный момент - обида. Саакашвили считает, что кремлевский лидер обижен на президента США Джо Байдена, который назвал его убийцей, и на президента Украины Владимира Зеленского, который наложил санкции на кума Путина, народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Не считаю, что Путин до конца знает, какой окончательный результат его вектора. Ему надо как уличному пацану, как пахану поставить положение. Пришла новая администрация США - администрация Байдена. Байден его обозвал убийцей. Потом, как только пришла новая администрация, на Украине стали обижать его кума Медведчука, которого никто не смел до этого трогать. […] Американцы, с точки зрения Путина, расстраивали его планы. Он уверен, что американцы дали задание Зеленскому, как это выглядит со стороны Путина, наехать на Медведчука, и поэтому он должен им ответить. Пацан должен поставить положение в своем дворе", - считает Саакашвили.

Писатель и публицист Виктор Шендерович предположил, что демонстративное скопление российских войск вдоль украинских границ - намеренная провокация и шантаж Кремля. Об этом он сказал в эфире "Эхо Москвы".

"Кто-то в Facebook заметил, что когда они [обитатели Кремля] начинают войну, то делают это быстро и тайно. Скопление войск у границ может означать, что войны не будет. Их задача ясная - они обостряют ситуацию. Они выводят новую повестку. Новую старую повестку. Война - мать родна. Внутри этой повестки они цари горы и хозяева положения. Они могут держать все время нож у горла, они могут его пустить в ход, могут не пустить. Могут проверять на вшивость, могут провоцировать, смотреть, чего будет дальше. Этим они сейчас и занимаются. Я не то чтобы точно уверен, что будет война. Я, кстати, склоняюсь, что не будет в этот раз. Надеюсь. Но ясно, что это их повестка", - сказал Шендерович.

Как и Каспаров, он уверен, что российская власть искусственно нагнетает напряжение, чтобы в том числе отвлечь и Запад, и Россию от ситуации с Навальным.

"Почти единственная их повестка - это нагнетание напряжения. Либо враг у ворот, очередные мальчики. Вот был распятый. Вот сейчас опять какой-то мальчик. Опять что-то такое нужно заварить, потому что все остальное ими проиграно: экономика, статус России, изгойство. В лицо убийцей называют главу государства, и им нечего возразить. Кроме того, война отвлечет, конечно, от ситуации с Навальным. Безусловно. Это смена повестки. Это они очень любят. […] Путин, конечно, как раз в таких тактических делах, как правило, чувствует себя довольно хорошо. В этой мутной воде он довольно уверенно себя чувствует", - резюмировал Шендерович.

Украинский журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш убежден, что Россия изначально планировала ввести свои войска на Донбасс под видом миротворцев. Однако сейчас, считает он, после реакции мирового сообщества на скопление войск у границы передумала. Об этом Гармаш заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Россия меняет свои сценарии по ходу действия. То есть после реакции американцев, НАТО, послов "[Большой] семерки" [президент РФ Владимир] Путин не решится на такой сценарий - введение "миротворцев" для защиты своих "российских граждан". Я думаю, что чем дальше, тем меньше они для себя оставляют возможности вмешаться, если Украина не начнет действительно военные действия первой", - сказал Гармаш.

По его словам, Путин вряд ли решится на реальное наступление, поскольку опасается жесткой реакции Запада.

"Чем дальше происходит вся эта игра мускулами, тем больше мне понятно, что вряд ли Путин решится на серьезную игру, хотя бы потому, что он уже понял, что не будет как в 2008 году в Грузии. Украина - не Грузия, и мир уже высказал свою позицию", - считает Гармаш.