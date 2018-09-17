Будет ли Россия оккупировать Европу

Стратегические ракетоносцы Ту-160 позволяют решать задачи и ядерного, и неядерного сдерживания Источник: http://www.arms-expo.ru/

Руководство НАТО оказалось в плену собственных стратегических иллюзий

В нынешнем противостоянии России и Запада информационно-пропагандистская составляющая давно приобрела собственное отдельное значение. И она начинает очень сильно давить на реальность, сама становясь реальностью.

СОЗДАТЕЛИ И ЖЕРТВЫ ГОСПРОПАГАНДЫ

У автора данной статьи был родственник, скончавшийся в прошлом году. Было ему за 80, жена умерла несколькими годами ранее, более чем взрослая дочь жила отдельно, вполне уже взрослый внук тоже отдельно, а у него в квартире проживала нанятая дочерью домработница откуда-то с юга России. Он слушал исключительно государственные телеканалы и абсолютно серьезно считал, что агрессия НАТО против России начнется чуть ли не со дня на день. И тогда все его бросят, он умрет в одиночестве то ли от голода, то ли от радиации. Умер он не от голода, не от радиации, просто от старости. Так и не дождавшись натовской агрессии. Не имел этот человек высшего образования, поэтому и взять с него, вроде бы, нечего, но случай этот, наверное, отнюдь не единичен.

В начале 2010-х годов, уже после "пятидневной войны" на Кавказе, но задолго до Крыма и Донбасса, у автора данной статьи брал интервью финский журналист, вполне взрослый серьезный человек за 50. Спрашивал он о начавшихся в Российской армии реформах. Задав последний вопрос, он выключил диктофон, показал на него (в смысле - что выключен) и сказал: "А теперь прошу ответить мне честно и откровенно: какова вероятность того, что Россия нападет на Финляндию?"

У этого журналиста точно было высшее образование. И госпропаганду он не слушал. Он ее сам создавал. И сам в нее верил. Что гораздо хуже, чем случай с моим родственником.

После Крыма и Донбасса мы можем регулярно наблюдать в телевизоре и Интернете за тем, как очередная группа лиц в военной форме на нескольких бронетранспортерах, вооруженных пулеметом или в лучшем случае 20-мм пушкой (прострелить эту машинку тоже можно, как правило, из пулемета и уж однозначно – из 30-мм пушки БМП-2), начинает кататься по дорогам Восточной Европы. И сопровождается эта клоунада заявлениями из Брюсселя и Вашингтона типа: "Тем самым мы посылаем России ясный и сильный сигнал о том, насколько непоколебима наша решимость…" Дальше дослушать и дочитать бывает трудно, слишком уж это смешно. А потом из разных официальных зданий в центре Москвы слышится вопль о том, как "НАТО приближается к нашим границам". И тут уже бывает не смешно, а грустно и противно.

Какова же все-таки реальность, скрывающаяся за всем этим бредом и паранойей?

СКАЗКИ ОБ АЛЬЯНСЕ

В России, кроме пропагандистских воплей о "приближении НАТО к российским границам", вполне вроде бы серьезные люди, военные и гражданские, до сих пор рассказывают нам о том, как силы НАТО имеют над ВС РФ подавляющее превосходство в обычных вооружениях, особенно в современных, поэтому отразить их наступление мы не сможем без применения хотя бы тактического ядерного оружия. Ну и, конечно, те же люди напоминают о том, что с прибалтийских аэродромов подлетное время до Москвы – полчаса, а до Питера так и вообще десять минут.

С натовской стороны, кроме собственного пропагандистского абсурда, говорят о том, что страны Балтии Россия захватит очень быстро (максимум за неделю). Но длительной войны Россия, конечно, не выдержит, ведь совокупный ВВП стран НАТО во сколько-то там раз больше, чем ВВП России.

На самом деле сегодня в Европе (применительно к России это ОСК "Север", Западный и Южный военные округа, а также западная (волжская) часть Центрального военного округа) Вооруженные силы РФ во всех компонентах (кроме, может быть, флота, что не очень принципиально для войны на континенте) сильнее НАТО. Это относится и к развернутой технике (наша как минимум не хуже, при этом чисто физически новее, особенно наземная), и к находящейся на складах (наша техника ничуть не хуже, при этом ее больше, особенно если взять еще и склады на Урале, рядом с Европой). Кроме того, что принципиально важно, военнослужащие ВС РФ психологически и в плане боевой подготовки готовы к любой войне, в том числе к классической войне с равным по силам противником, подразумевающей высокие потери. Военнослужащие Вооруженных сил НАТО как с психологической точки зрения, так и с точки зрения боевой подготовки готовы только к "войне-избиению", когда противник многократно слабее количественно и качественно, то есть, по сути, не способен ответить. Возможность войны с равным противником там давно уже не рассматривалась ("Почему нам не страшен "быстрый глобальный удар", "НВО" от 24.11.17).

Соответственно соотношение ВВП сторон здесь совершенно ни при чем. Оно имело значение тогда, когда войны длились годами, а с обеих сторон миллионы солдат сидели в окопах, тянущихся от моря до моря. То, что сейчас невозможны, например, крупные танковые сражения – это ничем не доказанные глупости. Но вот многолетнего сидения миллионов солдат в окопах от моря до моря не будет совершенно точно. Кроме того, не надо забывать, что более 80% ВВП стран Запада – это сфера услуг. Мюнхенские лавочники и тем более лондонские брокеры в борьбе с "русской агрессией" не просто бесполезны, а являются обузой.

Исходя из всего этого, не Россия должна останавливать натовские армии с помощью тактического ядерного оружия, а совсем наоборот – НАТО только с помощью ядерного оружия сможет остановить Россию. Правда, очень сомнительно, что даже с оборонительными целями натовцы готовы будут применить ядерное оружие по собственной территории. Им будет проще сдаться.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА ПРОЙДЕНА

Причем Европа уже явно прошла точку невозврата и, как бы ни прессовал ее Трамп, к серьезной войне она готовиться не будет ни в психологическом, ни в экономическом плане. Возможно, Трамп сумеет выбить из нее некоторое повышение военных расходов, но практически все оно уйдет на содержание личного состава, поскольку даже в мирное время заманить европейцев в армию можно только очень большими деньгами и социальными льготами. В военное время, если речь идет о войне с Россией, все европейские армии просто развалятся, подобно тому, как развалилась грузинская армия в августе 2008 года.

Теоретически данная ситуация может измениться при радикальном изменении этноконфессионального состава населения Европы, но именно теоретически. Во-первых, это процесс длительный, занимающий многие десятилетия. Во-вторых, даже те представители неевропейских этносов, которые родились в Европе и в европейском гражданстве, вряд ли будут искренне хотеть воевать за Европу против России. В-третьих, представители тех этносов, что сейчас колонизируют Европу, хорошими воинами отнюдь не являются (хотя чрезвычайно воинственны на уровне риторики), что было продемонстрировано в ходе всех войн в Африке и на Ближнем Востоке. Более того, живя в Европе, первое, что они позаимствуют из европейских ценностей, – пацифизм, "постгероизм" и гедонизм. Наконец, если этноконфессиональный состав Европы действительно радикально изменится, это автоматически приведет к столь же радикальному падению ее научно-технологических и соответственно военных возможностей.

В США точка невозврата скорее всего не пройдена, да и в военно-техническом плане они в разы сильнее всей Европы, вместе взятой. Но здесь другой вопрос – насколько американцы готовы поставить под вопрос собственное существование ради спасения Европы?

Таким образом, если смотреть с точки зрения чисто военной, то Запад имеет гораздо больше объективных оснований опасаться России, чем наоборот. Но "война есть продолжение политики иными, насильственными средствами". То есть для любой агрессии должны быть политические (и, возможно, экономические) причины.

Ядерное оружие остается для России одним из главных гарантов обеспечения безопасности Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

КОМУ НУЖНЫ РЕСУРСЫ

Антинатовская истерия в России продолжается много лет, при этом те, кто ее проводит, не только полностью игнорируют чисто военную деградацию "агрессивного империалистического блока" (включая психологический аспект), но и не дают ответа на ключевой вопрос: зачем они будут совершать против нас агрессию? Если начать добиваться ответа на данный вопрос, то единственным более или менее рациональным вариантом этого ответа является захват российских природных ресурсов. То есть причина получается чисто экономической. Хотя именно с экономической точки зрения она совершенно абсурдна, что было продемонстрировано на примере Ирака и Ливии.

Даже находящийся под санкциями Ирак при Хусейне (уже после "Бури в пустыне") продавал нефть на мировом рынке, причем покупали ее и США. После захвата Ирака американскими войсками в 2003 году ее добыча сначала упала почти до нуля, потом постепенно возобновилась. Ирак снова ее продавал на мировом рынке по мировым ценам. Даже находясь под американской оккупацией. До сего дня нефтедобыча, по сути, является синонимом экономики Ирака. При этом вся нефть Ирака юридически принадлежит Ираку. И продает ее именно Ирак, получая все доходы, кроме процентов, достающихся компаниям – разработчикам месторождений.

Никакого "захвата нефти" американцами не было никогда (даже непонятно, что конкретно под этим имеется в виду). Собственно, для американцев в разгар партизанской войны в этой стране единственным шансом снизить ее интенсивность было предоставление Багдаду возможности продать как можно больше нефти и получить доходы от этой продажи. Более того, американские компании не получили никаких преференций при разработке иракских месторождений. Наибольшую долю этих месторождений приобрели азиатские компании, в первую очередь китайские. При этом расходы США на военную операцию в Ираке оказались такими, что на них можно было бы покупать нефть (не только в Ираке) несколько лет. Сказать, что эти расходы были абсолютно бесполезными – не сказать ничего.

Что касается Ливии, почти вся нефть которой при Каддафи продавалась на Запад, "пришить" США и НАТО в целом "захват нефти" этой страны невозможно даже формально. Агрессия против Ливии просто привела к значительному снижению добычи нефти в этой стране и соответственно экспорту из нее.

Как несложно догадаться, захват российских нефти и газа, если допустить хотя бы теоретическую его возможность, обошелся бы США и НАТО даже не в разы, а на порядки дороже, чем Ирак и Ливия, вместе взятые (при условии, что Россия почему-то не применила бы ядерное оружие, поскольку в ином случае ресурсы уже никому бы не понадобились). Учитывая, как активно Москва даже и до сих пор стремится продать как можно больше нефти и газа, причем именно на Запад, их силовой захват – верх абсурда. Потому что себестоимость захваченной нефти, которую все равно нужно добывать и транспортировать, оказалась бы на порядок больше просто купленной. В сфере экономики (в отличие от политики) действия Запада до сих пор в целом были вполне рациональными. Соответственно говорить об агрессии НАТО против России до сих пор было абсурдно с любой точки зрения.

МИФ О РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ

Ничуть не менее абсурдны и любые разговоры об агрессии России против каких-либо стран НАТО. Для такой агрессии нет вообще никаких рациональных причин. Причем это подтверждено как раз теми событиями, которые западный агитпроп представляет как главные доказательства российской агрессивности.

Если бы не безумная авантюра Саакашвили 8 августа 2008 года ("Война 08.08.08 – послесловие", "НВО" от 03.08.18), Абхазия и Южная Осетия до сих пор прибывали бы в прежнем подвешенном состоянии де-факто независимых, но де-юре никем, в том числе и Россией не признанных государств. Если бы не криминально-олигархический переворот (так называемая революция достоинства) в Киеве в феврале 2014 года, Крым, не говоря уж о Донбассе, до сих пор входил бы в состав Украины.

В обоих этих случаях Россия демонстрировала ответные действия, причем довольно лихорадочные и не очень хорошо подготовленные. Ни о какой заблаговременной подготовке к агрессии не было и речи. Более того, весной 2014 года Вооруженные силы РФ без особых проблем могли бы захватить всю "Новороссию", то есть пояс украинских регионов от Харькова до Одессы. На это, однако, у Москвы не было ни малейшей политической воли, а также не было и заблаговременно созданных группировок войск (потому что никто в Кремле к этому не готовился). Даже в донбасское противостояние Россия втянулась в очень ограниченных масштабах и в значительной степени вопреки собственной воле.

В Москве панически боятся взять лишнее, то есть экономически обременительные территории с не вполне лояльным населением. Крым, Абхазия и Южная Осетия, во-первых, невелики, во-вторых, сверхлояльны Москве с точки зрения настроений населения. Именно поэтому они стали исключениями, при этом даже и их отделение от бывших стран было спровоцировано действиями самих этих стран. И даже здесь Москва в своих действиях до логического конца не доходит, не принимая в свой состав Южную Осетию, хотя та очень этого хочет. И не делает этого Россия по единственной причине – чтобы еще сильнее не поссориться с Западом.

Что стала бы делать Россия с оккупированными странами Балтии (про Польшу или Финляндию говорить вообще нет смысла)? Зачем они ей нужны? На эти вопросы нет никакого рационального ответа. Если только не придумать ответ "это нужно Путину ради укрепления своего рейтинга". Но такой ответ сам по себе является психиатрическим диагнозом, а отнюдь не политологической оценкой.

Все это вроде бы совершенно очевидно. Но, к сожалению, Запад находится в состоянии откровенной паранойи, руководствуется в своих действиях набором идеологических штампов, а не реальностью, поэтому полностью неадекватен, причем уже очень давно. В начале статьи был приведен пример финского журналиста. Есть у автора и другой пример из личной практики. В 2006 или 2007 году, когда обстановка на Кавказе быстро накалялась, к автору пришел в сопровождении представителей американского посольства человек из самого что ни на есть Госдепа, приехавший в Москву в командировку. Он работал в отделе России и Евразии и весьма прилично говорил по-русски. То есть постсоветское пространство было зоной его прямой профессиональной деятельности, более того, он был прямо причастен к формированию внешней политики США на постсоветском пространстве. В ходе беседы он задал буквально такой вопрос: "Что, по-вашему, США могли бы предложить России, чтобы Россия отпустила Абхазию и Южную Осетию?" То есть этот человек, числящийся специалистом по России и Евразии, абсолютно серьезно считал, что Россия оккупировала и насильно удерживает Абхазию и Южную Осетию, народы которых мечтают вырваться из этой оккупации и вернуться в горячо любимую ими свободную демократическую Грузию.

А совсем недавно мы все услышали, что в 2014 году на восток Украины вторглась Красная армия. Это сказал не пациент психиатрической больницы, а бывший посол США на Украине (до этого – в Узбекистане), ныне директор Евразийского центра Атлантического совета (один из крупнейших мозговых центров США в области внешней политики) Джон Хербст (этот человек свободно говорит по-русски). Если подобные личности формируют американскую внешнюю политику, удивляться не надо вообще ничему.

ЗАПАД ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ЗАПАДОМ

Главная проблема нынешнего Запада в том, что он перестал быть Западом в прежнем понимании ("Россия и Запад остаются антагонистами", "НВО" от 15.12.17). Он избавился от политического и идеологического плюрализма, заменив их "единственной верной" идеологией левого либерализма. После этого он логично избавился от свободы слова, заменив их леволиберальным агитпропом ("единственно верная" идеология невозможна без тотального промывания мозгов). Также он избавился от важнейшего принципа равенства всех, включая сам Запад, перед законом (международным правом). Причем всего этого Запад не заметил, считая себя прежним, только гораздо лучше. Чем сильнее идеологические догмы расходятся с реальностью, тем сильнее на Западе истерия и поиск виновных вовне (сам Запад с его точки зрения по определению не может быть виновен ни в чем). Этим виновным назначена Россия, причем дело дошло до вещей совершенно клинических (например, история с "российским вмешательством в американские выборы").

Как мы знаем по собственному (советскому) опыту, чем сильнее идеологические догмы расходятся с реальностью, тем более неадекватными становятся действия политического руководства. И именно теперь у НАТО появилась причина для агрессии против России – устранение России как главного фактора разрушения собственной картины мира и собственной гегемонии (или иллюзии таковой). Правда, появление причины не сопровождается появлением соответствующих возможностей, воевать с Россией Запад категорически не готов, никакой реальной перестройки его военной машины до сих пор не происходило ("Шоковая терапия для Запада", "НВО" от 22.02.18). Тем не менее усугубляющиеся паранойя и неадекватность (которые усиливаются из-за осознания Западом собственной военной слабости) могут породить реальные проблемы.

Самой большой проблемой является, безусловно, Балтия. Ее прием в НАТО был грубейшей ошибкой альянса (более грубой ошибкой был лишь отказ от роспуска НАТО в начале 90-х). Расширение НАТО на восток никогда не рассматривалось Брюсселем и Вашингтоном в контексте военного наступления на Россию. Это был, во-первых, чисто бюрократический процесс (отказавшись самораспуститься, натовская бюрократия искала смысл собственного существования). Во-вторых, Россию политически унижали и ставили на место (это было место бессловесного поставщика в Европу нефти и газа, не имеющего никаких прав и интересов за пределами собственных границ). При этом на страны Балтии никто не собирался и не собирается нападать. Но и оборонять Балтию совершенно невозможно из-за ее очень небольшой территории, отсутствия оперативной глубины и частичной изоляции от "основной" Европы. Доведя отношения с Россией до жесткой конфронтации, НАТО теперь само загнало себя в эту "балтийскую ловушку".

На данный момент суммарного потенциала всех трех армий стран Балтии и размещенных на их территориях контингентов других стран НАТО категорически недостаточно для их обороны. Разумеется, НАТО может создать группировку, потенциала которой хватит для обороны Балтии. Но для этого понадобится оголить Европу, да еще и привести много чего из США. То есть очень заметная доля ВС НАТО в этом случае окажется сосредоточенной в маленьком полуизолированном северо-восточном углу альянса. Это примерно то же самое, как если бы РФ прямо сейчас запихнула половину своих ВС на Чукотку и Камчатку.

Подобный вариант с военной точки зрения был бы откровенным безумием. Вдвойне таковым он стал бы потому, что группировка, достаточная для обороны Балтии, создавала бы в отличие от нынешней натовской группировки в данном регионе уже вполне реальную угрозу для России. В этом случае разговоры о подлетном времени в получасе до Москвы и десяти минутах до Питера больше не были бы пустыми умозрительными рассуждениями. Таким образом, уже у России появился бы повод для агрессии. Целью ее стал бы не захват ненужной Балтии (точнее, такой захват стал бы средством для достижения цели), а превентивный удар с целью уничтожения большей части сил НАТО в Европе и ликвидации непосредственной угрозы для обеих своих столиц.

В данном случае Россия всего лишь взяла бы пример с Израиля. В июне 1967 года он нанес такой превентивный удар по Египту, Сирии и Иордании. С точки зрения норм международного права действия Израиля были чистейшей агрессией, но он сам трактовал удар именно как превентивный (хотя и до сих пор, через полвека после тех событий, никто не доказал, что арабы действительно готовились напасть) и продемонстрировал, что победителей не судят. Аналогично ведет себя Израиль и сейчас. Его удары по иранским объектам в Сирии – еще одна чистейшая агрессия с правовой точки зрения. Но он сам заявляет, что это всего лишь самооборона (хотя Иран вообще никогда не воевал с Израилем). Причем подобные действия Израиля осуждают лишь Сирия и Иран, даже РФ относится к ним с пониманием. Возможно, видя в этом пример для себя.

После получения странами Балтии независимости никаких внешних угроз для них не было, ну, а про угрозу для Польши мог рассуждать только "альтернативно мыслящий". Тем не менее весь постсоветский период Таллин, Рига, Вильнюс и Варшава делали себе политический капитал на "русской угрозе" и требовали обеспечить их безопасность. И, возможно, они добьются-таки своего, своими силами создав себе ту самую угрозу, которой не было, но от которой они так яростно требовали себя защитить. Более того, чем выше будет формальная безопасность Польши и стран Балтии (количество войск НАТО на их территориях), тем ниже будет их реальная безопасность. За что боролись, на то и напоролись. То же, кстати, относится к нейтральным Швеции и Финляндии: чем сильнее они в борьбе с химерой "русской угрозы" (ни намека на нее не было ни для Стокгольма, ни для Хельсинки) будут сближаться с НАТО, тем ниже, а отнюдь не выше будет их реальная безопасность.

Следует отметить еще один не очень приятный военный аспект, до определенной степени взаимосвязанный с "балтийской ловушкой" НАТО. Речь идет о начавшемся в США увлечении сверхмалыми ядерными зарядами (1 кт или даже меньше), которые рассматриваются как важнейшее средство "сдерживания России". Действительно, экологические последствия взрыва сверхмалого заряда будут не очень катастрофическими, а если удар будет нанесен по заглубленному объекту, на поверхности последствия вообще будут минимальными. Получается, что взрыв как бы и не совсем ядерный. Подобными ударами американцы всерьез думают посылать России "ясные и сильные сигналы", чтобы она прекратила свои бесчисленные "агрессии". Причем мы уже не можем точно сказать, что посчитают "агрессией" деятели, обнаружившие на Украине Красную армию. Эти люди совершенно точно не понимают, что на подобное "сдерживание" Россия ответит ударом "нормальными" (в десятки килотонн) тактическими ядерными зарядами. Это не погубит человечество в целом, но станет фатальным для Европы. После чего перед США встанет вопрос: нужно ли идти на полномасштабный обмен ядерными ударами с Россией, то есть погубить-таки человечество, включая самих себя, либо "удовлетвориться" руинами Европы, понимая, что в сами США Россия уж точно не вторгнется.

Обсуждение подобных сценариев было бы полным абсурдом, если бы Запад не демонстрировал слишком много примеров безумия. Причем не очень понятно, что с этим делать. С психически больным человеком нет никакого смысла рационально обсуждать те вопросы, в которых проявляется его сумасшествие, можно лишь его игнорировать, если только дело не доходит до физического воздействия с его стороны. К сожалению, Москва продолжает либо грозить Западу бесконечными "адекватными ответами" (что в подавляющем большинстве случаев выглядит крайне глупо), либо, наоборот, издавать какое-то убогое блеяние типа "мы не хотели, наши уважаемые партнеры первыми начали". Хотя надо просто игнорировать западные истерики, не забывая, конечно, укреплять военный, научный и экономический потенциал. И надеяться, что дело все же не дойдет до физического воздействия, поскольку западные безумцы слабы и трусливы.

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.