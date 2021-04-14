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В США назвали мертвым самый мощный корабль ВМФ России

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» Военно-морского флота (ВМФ) России, возможно, «покоится с миром», пишет американский журнал The National Interest.

К выводам о «смерти» крейсера, который в августе 2020 года в публикации Forbes был назван потенциально самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире, в The National Interest пришли, проанализировав задержки в сдаче «Адмирала Нахимова» российскому флоту.

Журнал отмечает, что ВМФ России «из-за проблем с поставщиками» получит крейсер не ранее 2023 года, хотя ранее планировалось, что это произойдет уже в 2022-м. Издание напоминает, что «серьезные работы» по «Адмиралу Нахимову» начались в 2013-м и должны были завершиться еще в 2018-м.

The National Interest отмечает, что конкретные причины задержек в сдаче «Адмирала Нахимова» неизвестны.

В июле 2020 года РИА Новости написало, что «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО.

В октябре 2019 года полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что находящийся сейчас на ремонте атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в случае ввода в строй никак не повлияет на баланс сил между ВМФ России и Военно-морскими силами США. «У США 11 авианосных ударных группировок. У нас — ни одной», — отметил военный обозреватель.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Проекты
1144 Орлан
2020-й год
NATO
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