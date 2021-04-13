Главред (Ураина): станет ли усиление флота РФ в Черном море причиной начала войны

Автор рассуждает о вероятности начала российско-украинской войны на фоне проведения учений ВМФ РФ в Черном и Азовском морях и сравнивает силы сторон. Понимая, что возможности несопоставимы, он призывает США «вписаться» за Украину и направить в порты Одессы или Николаева военные корабли.

В случае войны с Украиной Путин рассчитывает на блицкриг с минимальными потерями

Любые и военные, и не военные действия России опасны для Украины. РФ действует как империя: стремится расширяться и подчинять себе близлежащие регионы, особенно те, что когда-то уже были в ее составе. У России сохраняется чувство утраченных территорий и потери большой страны, а у большинства россиян - имперские настроения. Так что любые действия Российской Федерации на море и на суше опасны для украинского государства, в том числе и переброска российских военных кораблей Каспийской флотилии в Черное море.

Пусть перебрасываемая флотилия и немногочисленная (речь идет примерно о десятке десантных и артиллерийских катеров), но она все равно опасна. Эти корабли ничем не хуже наших катеров, которые с помпой производились на "Ленинской кузне", а потом в Керченском проливе попали в беду. Прибывшие катера Каспийской флотилии, безусловно, усилят Черноморский флот Российской Федерации и смогут использоваться что в Черном море, что на азовском направлении против украинского, так называемого, военно-морского флота. "Так называемого" - потому что от флота уже фактически ничего не осталось. В том числе они могут использоваться в прибрежной зоне для поддержки российского десанта, высадка которого вполне возможна, а также против наших береговых частей обороны.

Официально Россия сообщает, что эти корабли перебрасываются в Черное море для участия в учениях. Однако, независимо от того, будут ли это учения или на самом деле идет подготовка к вторжению, для Украины это в любом случае угроза. Потому что и военные учения направлены против Украины, ведь Россия тренируется нападать на нас. Сегодня она учится, а завтра может и напасть…

При Порошенко любили повторять, что украинская армия - самая сильная армия Европы, однако это не так. Наша армия во многом уступает российской и по количеству новых вооружений, и по численности военнослужащих.

Для нас главное - нанести противнику, т.е. России, максимально неприемлемый ущерб. Ведь если будет война, Путин будет настроен на то, чтобы завершить ее в течение недели, как это было в 2008 году в Грузии. Т.е. Путин будет рассчитывать на блицкриг с минимальными потерями. Если потери российской стороны начнут расти, или война будет затягиваться, для Путина это будет смерти подобно, тогда он подожмет хвост и уйдет.

В любом случае, такая подготовка и такие учения России опасны тем, что они могут вылиться в войну совершенно случайно. Когда множество войск находится в непосредственной близости друг от друга, это становится фактором военной опасности, когда война может разгореться сама по себе. Стянуто много всяких механизмов и автоматических систем - они не всегда срабатывают так, как надо. Стянуто много людей - может сыграть роль человеческий фактор, когда кто-то распсихуется и нажмет на курок. Так что война может начаться, даже если этого не хочет Путин.

Однако пока что все выглядит так, что Россия готовится воевать.

США рассматривают возможность отправить свои военные корабли в Черное море, дабы продемонстрировать свою поддержку Украины. Наличие кораблей более сильного противника, безусловно, будет сдерживать агрессора. Однако, когда в ограниченном пространстве находятся противоборствующие силы, даже если они там для учения или для сдерживания другой стороны - это потенциальный фактор военной опасности, наращивание рисков. Поэтому в Черном море вполне может начаться кризис, аналогичный тем, что неоднократно случались между американцами и китайцами, американцами и советским военно-морским флотом, между российскими бомбардировщиками и западными истребителями… Так что велик риск случайного начала войны. Преднамеренно никто воевать в Черном море не собирается - ни Россия с Америкой, ни Америка с Россией.

Для Украины было бы гораздо полезнее, если бы эти [американские] корабли начали базироваться у нашего побережья, например, зашли бы с дружественным визитом в порт Одессы или Николаева и просто встали бы там на рейде. Это дало бы гарантии, что россияне так просто сюда не полезут, испугавшись случайного прямого столкновения с американцами. Если бы Штаты подписали договор с Украиной об оказании военной помощи в случае нападения и отправили бы сюда своих солдат и флот, это тоже сдерживало бы Россию. А просто отправка кораблей в Черное море - это дипломатический жест, причем не особо эффективный: ну, отправят американцы свои корабли, ну встанут они в Черном море, поднимут флаг и споют гимн Украины у себя на борту - в случае начала войны Путина это не сдержит.

Юрий Касьянов