Россия не пойдет на уступки по Черноморскому флоту и Крыму

Факти.бг: Россия никогда не забывала трагические уроки прошлого

При принятии Кремлем окончательного решения о вводе российских войск на Украину возобладали не столько геополитические, сколько военно-стратегические аргументы, считает автор статьи в Факти.бг. Он уверен, что особое внимание было уделено судьбе Крыма и Черноморского флота.

Детелин Димитров

Процессы глобализации после падения Берлинской стены сопровождались экономическим подъемом стран, считающих себя глобальными силами. Но в итоге это привело к оспариванию однополярной модели мира, естественно сложившейся после холодной войны, и обострило реваншистские настроения западных стран, желающих восстановить или даже расширить свои сферы влияния.

Недовольство однополярной моделью мироустройства привело к сильнейшей волне антиамериканизма в Восточном и Южном полушариях, вылившейся в эскалацию на Украине, где Россия — лидер сопротивления этой модели.

В конфликте, начавшемся как специальная военная операция, обозначились два основных измерения — региональное и глобальное. На региональном уровне Москва утверждает, что она была вынуждена предпринять военные действия для защиты русскоязычного населения на востоке и юге Украины, но такими же аргументами она оправдывала аннексию Крымского полуострова в 2014 году. В глобальном масштабе для оправдания своих действий российское государственное и военное руководство использовало аргумент о том, что Запад последовательно прижимал Россию к стенке — НАТО все больше окружало ее сухопутные и морские границы, поэтому она защищается.

Не исключено, что при принятии окончательного решения о вводе российских войск на Украину возобладали не столько геополитические, сколько военно-стратегические аргументы; помимо раздражающего Москву присутствия НАТО у границ России, особое внимание следует уделить судьбе российского Черноморского флота и его возможностям в Черном море и восточном Средиземноморье.

Со времен Великих географических открытий респектабельная империя не могла существовать без мощного военно-морского и торгового флота. То же самое сегодня можно сказать о глобальных силах. Военно-морские силы контролируют морские торговые пути, особенно важен контроль над проливами. Датские проливы связывают Балтийское и Северное море, через них проходит основной поток российской нефти, транспортируемой танкерами. Ормузский пролив имеет стратегическое значение для прохода нефтяных танкеров из Персидского залива через Красное море и Суэцкий канал в Средиземное море. Гибралтарский пролив связывает Средиземное море с Атлантическим океаном, а Босфор и Дарданеллы выполняют ту же функцию между Средиземным и Черным морями. Все эти проливы контролируются государствами-членами НАТО при поддержке 5-го и 6-го флотов США. При необходимости эти транспортные артерии могут быть временно перекрыты, а Балтийский флот (Калининград) или Черноморский флот (Севастополь) будет заблокирован в соответствующих морских бассейнах. Учитывая, что Каспийская флотилия России (Астрахань) имеет только региональное значение, Россия могла бы получить беспрепятственный доступ к мировым морям и океанам с помощью стратегического Северного флота (и его эскадрой атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, входящей в состав ядерной триады Российской Федерации): в Атлантическом океане и Северном море ему противостоят 2-й, 4-й и 6-й флоты США, а также Королевский флот Великобритании. У Тихоокеанского флота, второго оперативно-стратегического объединения ВМФ России, не менее десятка атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, которые также могут нести ядерные боеголовки. В этой части мира доминирует 7-й флот США (расположен в Японии), помимо него присутствует также 3-й американский флот; в то же время все большее значение в западно-тихоокеанском регионе приобретают военно-морские силы Китая и Японии.

Обратимся к некоторым историческим аспектам, которые помогли бы лучше понять нынешнюю ситуацию. В 1898 году была подписана русско-китайская конвенция, на основании которой Порт-Артур (ныне Далянь) и прилегающий к нему Квантунский полуостров в Желтом море были переданы России в арендное пользование на 25 лет. Русские превратили Порт-Артур в сильно укрепленный порт, для российского Тихоокеанского флота он стал второй по важности после Владивостока. Он стал играть ключевую роль для контроля над Маньчжурией со стороны Желтого моря и, таким образом, над Корейским полуостровом, из-за чего стал бельмом на глазу быстро милитаризирующейся в то время Японии, которая также экстраполировала свои амбиции на Северный Китай и Корею. В феврале 1904 года Япония начала осаду Порт-Артура и после многочисленных атак и потерь сумела захватить его в мае того же года, а остатки Императорского Тихоокеанского флота передислоцировались во Владивосток. Затем Россия предприняла несколько неудачных сухопутных операций в Маньчжурии, но в итоге ее захватила Япония — этим закончилась русско-японская война. Недовольство русского офицерского корпуса потерями привело к первой революции 1905 года, а поражения России в Первой мировой войне нашли отражение в разразившейся в 1917 году Октябрьской революции. В конечном итоге все это привело к падению российской монархии, разрухе и многомиллионным потерям среди военных и мирных жителей в следующие несколько десятилетий — в результате внутренних сталинских чисток, а затем агрессии гитлеровского фашизма.

Этот трагический урок военно-политическая мысль России никогда не забывала. Может ли сейчас Севастополь стать следующим "Порт-Артуром"?! Нет, конечно, Россия не может этого допустить. Считается, что порт Севастополя неприступен с моря и в значительной мере с суши, но уязвим с воздуха. После потопления украинской ракетой флагмана Черноморского флота России, крейсера "Москва", стало ясно, что ни одна цель украинских вооруженных сил не защищена. Это осознала и Россия, и США, поэтому американцы воздерживались и, вероятно, будут воздерживаться от предоставления Украине ракетных комплексов большой дальности, способных поразить и потопить почти весь Черноморский флот России до того, как он будет рассредоточен от своей постоянной базы в порту Севастополя. Это стало бы пересечением всех красных линий и привело бы к использованию Россией ядерного оружия и всем ожидаемым и неожиданным последствиями для воюющих сторон, Европы и мира. В связи с этим, после выхода России из СНВ-3 не следует исключать, что российская ядерная доктрина получит неблагоприятное для мира развитие.

Российский Черноморский флот может действовать преимущественно в закрытом бассейне Черного моря, и только после разрешения прохода российских военных кораблей в соответствии с Конвенцией Монтрё через Босфор и Дарданеллы он может войти в Средиземное море для учений, патрулирования, технического обслуживания и ротации в российской военно-морской базе в Тартусе, которая находится в концессии по договору с дружественной Сирией со времен Советского Союза и до сих пор. В силу вышеперечисленных ограничений Черноморский флот России носит больше оборонительный, а не наступательный характер, представляя потенциальную опасность только для стран Черноморского бассейна — Украины, Румынии, Болгарии, Турции и Грузии. При этом за время вооруженного конфликта украинские вооруженные силы потопили, помимо крейсера "Москва", еще десять морских судов Черноморского флота, что демонстрирует его неожиданную уязвимость. Поэтому для НАТО Черноморский флот РФ должен иметь не стратегическое, а скорее статусное и региональное значение.

Однако с точки зрения России все обстоит не так. Севастополь был домом для Черноморского флота с момента его создания в 1783 году, когда в ходе очередной русско-турецкой войны Екатерина Великая присоединила Крым к Российской империи. Черноморский флот воспринимается как ключевой фактор приближения России к Балканам, а через блокаду Босфора и как способ воспрепятствовать заходу вражеских кораблей в Черное море. С портом Севастополя Крымский полуостров по-прежнему стратегически важен для России. В 1954 году указом Верховного Совета РСФСР Крым был присоединен к Украинской ССР. Некоторые российские историки считают этот акт нелегитимным, т.к. он стал результатом административного решения, а не референдума. Сразу после оккупации Крыма российскими войсками в 2014 году был проведен референдум, результаты которого дали формальное основание для его административного присоединения к Российской Федерации.

Легко говорить по прошествии времени, но Крыма в 2014 году и вооруженного конфликта в 2022 году могло не быть, если бы вопрос о статусе Крыма и Черноморского флота был решен до провозглашения Украиной независимости в 1991 году. К сожалению, тогда этот вопрос не поднимался, из-за чего впоследствии возник ряд правовых проблем. Украинские законы запрещают нахождение на территории страны иностранных военных объектов, но для Черноморского флота России было сделано временное исключение. В 2010 году тогдашний президент Виктор Янукович согласился продлить концессию Севастопольского порта, срок действия которой истекал в 2017 году, еще на 25 лет, то есть до 2042 года с возможностью продления. После свержения Януковича и его бегства в Россию украинские власти денонсировали Севастопольский концессионный договор с Россией, что дало ей весомый предлог для проведения насильственной аннексии полуострова под лозунгом защиты местного русскоязычного населения.

Судя по тому, как развиваются боевые действия на Украине в последние месяцы, ни одна из сторон не может быть побеждена: Россия из-за ее огромной территории и ресурсов, неуступчивости элиты и общественной пассивности, Украина — из-за колоссальной помощи коллективного Запада, общественной поддержки, беспрецедентной храбрости и стойкости украинских солдат, а также их способности быстро осваивать современные тактики и обращаться с оружием западного образца. В этой ситуации оперативного тупика украинские вооруженные силы ожидают поставки западной бронетехники, которой, по их мнению, будет достаточно для прорыва и получения стратегического преимущества, в то время как российская сторона истощает украинские силы, стремясь удерживать линию фронта.

При этом в последнее время появляются признаки некоторого смягчения тона и попытки Москвы искать более гибкие решения, которые оставили бы ей пространство для будущих политических маневров. Особенно показательны заявления заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. На смену недавним угрозам применения ядерного оружия пришли восклицания "Если Россия проиграет войну, она распадется!" Был ли этот призыв о помощи адресован стратегическим союзникам России? Возможный распад России оказал бы на Евразию влияние во много раз сильнее, чем взрыв "царь-бомбы" (самой мощной из когда-либо созданных атомных бомб, способных стереть с лица земли целую европейскую страну). Видимо, оценка Медведева совпала с оценкой руководства КНР: председатель Си Цзиньпин тут же направил в Москву одного из своих самых доверенных лиц.

Разумеется, в ходе своего визита глава внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И поддержал Россию, но что более важно, Китай впервые твердо заявил, что не видит военного решения конфликта и выступил с предложением о мирных переговорах. Это можно расценить не как помощь Путину выиграть время, а как выражение глубокой озабоченности Китая перспективой жесткой дестабилизации России на десятилетия вперед, что приведет к непредсказуемым экономическим и военно-политическим негативным последствиям для всех соседей и международной безопасности. Существенный признак будущих намерений российского государственного руководства можно найти в речи президента России Владимира Путина по случаю годовщины начала вооруженного конфликта: он [конфликт] превратился в глобальное противостояние. Слова Путина в целом тревожны для международного порядка, но есть и положительный момент: Россия будет добиваться прекращения конфликта на Украине, пытаясь превратить его в известное нам со времен холодной войны блоковое противостояние.

Однако до конца войны еще далеко. Во-первых, Украина должна получить западную бронетанковую технику. Возможно, эта идея не будет столь успешной — но не из-за того, что умения и мотивация украинских военных не на должном уровне, а потому что взаимодействовать со столь разнородной техникой крайне сложно, не говоря уже о материально-техническом обеспечении, невозможности относительно быстрого ремонта на месте и отсутствии солидных по натовским меркам запасов боеприпасов. Также не следует недооценивать мотивацию российских солдат и командиров уничтожать западные аналоги, которые впервые окажутся в условиях ожесточенных боев — вероятно, ближе к середине лета. Следующий предполагаемый шаг — предоставление последних запасов советской (бронетанковой, артиллерийской, зенитной и авиационной) техники со складов бывших социалистических стран, в том числе Болгарии. Это будет крайне необходимо для достижения устойчивого паритета российских и украинских группировок до конца этого или начала следующего года — после этого стороны убедятся, что ни одна из них не может добиться явной победы. Только тогда можно будет приступить к урегулированию конфликта путем мирных переговоров. Россия не пойдет на уступки по Черноморскому флоту, а значит, будет защищать приобретённый в 2014 году Крымский полуостров, но не исключено, что Украина вернет себе Донбасс и утвердит свою государственность в границах до 24 февраля 2022 года.

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