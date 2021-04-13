В войска в ближайшее время поступит новая партия из 20 ударных роботов "Уран-9"

ЦАМТО, 12 апреля. Новая партия из 20 ударных роботов "Уран-9" в ближайшее время будет передана ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации" (УПТК) в Вооруженные Силы РФ.

Об этом было доложено министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу 9 апреля в ходе посещения предприятия, где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

На ОАО "766 УПТК" выпущена и готова к передаче в войска очередная партия из пяти ударных робототехнических комплексов "Уран-9". В каждый комплекс входит один пункт управления, смонтированный на базе автомобиля КамАЗ, и четыре боевые машины. Поставка будет выполнена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в январе в Вооруженные Силы РФ были поставлены пять комплексов "Уран-9", включающих, соответственно 20 боевых машин, и еще два робота отдельно.

Вооружение "Урана-9" состоит из 30-мм автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет "Атака", а также огнеметов "Шмель", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.