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Российский «Маршал Шапошников» поразил «невидимую» цель

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 поразил «невидимую» цель в Японском море, сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.

«В районе острова Желтухина, где расположен береговой полигон, корабль выполнил артиллерийские стрельбы на подавление видимой береговой цели и невидимой цели, скрытой рельефом местности», — сказал начальник отдела.

Воскресенский добавил, что наведение, корректировка огня и контроль результатов осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10», а цель была поражена универсальной 100-миллиметровой артустановкой А-190.

Ранее в апреле фрегат «Маршал Шапошников» впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр».

В том же месяце в публикации американского журнала The National Interest сообщалось, что атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» Военно-морского флота (ВМФ) России могут представлять большую угрозу для Военно-морских сил (ВМС) США.

В январе американский журнал Forbes написал, что российские верфи до сих пор не оправились от постсоветского коллапса, в результате чего современная Россия строит не большие корабли, а гораздо меньшие фрегаты и корветы, а также подводные лодки.


Иван Потапов

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Япония
Продукция
А-190
Орлан-10
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Минoбороны РФ
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Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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