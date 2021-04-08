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В США рассказали о большой угрозе ВМФ России

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

Атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» Военно-морского флота (ВМФ) России могут представлять большую угрозу для Военно-морских сил (ВМС) США, рассказывает американский журнал The National Interest.

Издание напоминает, что в ближайшие годы российские подводники смогут располагать как минимум двенадцатью такими АПЛ, которые при сравнительно небольших размерах и численности экипажа могут переносить до шестнадцати баллистических ракет Р-30 «Булава-30».

Согласно The National Interest, к 2022 году Россия построит восемь стратегических субмарин. Издание пишет, что АПЛ проекта и 955А «Борей-А», несмотря на некоторые задержки в развитии программы, будут составлять ядро российской ядерной триады вплоть до 2040 года.

В феврале издание The Diplomat написало, что возрождение АПЛ ВМФ России представляет собой «серьезную проблему» для США и их союзников.

В декабре 2020 года подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» впервые произвел залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30». Тогда же американский журнал Popular Mechanics написал, что залповый пуск сразу четырех Р-30 «Булава-30», произведенный К-551 «Владимир Мономах» ВМФ России, выглядит как «превью конца цивилизации».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Проекты
2020-й год
955 Борей
Ядерный щит
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