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Российский «Владимир Мономах» впервые выпустил четыре «Булавы»

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Запуск ракеты "Булава" с подводного крейсера "Князь Владимир"
Запуск ракеты "Булава" с подводного крейсера "Князь Владимир".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» впервые произвел залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что пуск прошел в штатном режиме из подводного положения в акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область).



В феврале заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что современная Р-30 «Булава-30» «не может считаться особенно прорывной» разработкой, поскольку по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению ракета сопоставима с UGM-133A Trident II D5, принятой на вооружение еще в 1990 году, но уступает ей в 2,5 раза по забрасываемому весу.

В июне 2019 года американский журнал The National Interest написал, что точности Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских LGM-30 Minuteman.

Закладка К-549 «Князь Владимир» на «Севмаше» (Северодвинск) произошла в марте 2006 года. Субмарина стратегического назначения, разработанная «Рубином», несет 16 ракет Р-30 «Булава-30». Подлодку отличает малошумность, повышенная маневренность и усовершенствованная система управления оружием. В настоящее время ВМФ России имеет три субмарины проекта 955 (К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах») и одну подлодку проекта 955А (К-549 «Князь Владимир»). Еще четыре подлодки проекта 995А строятся. Готовятся к закладке две такие субмарины.

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