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30-летний американский «Трезубец» превзошел новейшую российскую «Булаву»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Гиперзвуковой маневрирующий боевой блок «Авангард» и ядерная версия ракеты Х-101 являются действительно прорывными образцами вооружения, тогда как другие, например, баллистическая ракета морского базирования Р-30 «Булава-30», «не могут считаться особенно прорывными», пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Автор сравнил характеристики российской ракеты, принятой на вооружение в 2018 году, и американской UGM-133A Trident («Трезубец») II D5, принятой на вооружение в 1990 году. Сивков уверен, что по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению ракеты сопоставимы, чего нельзя сказать о забрасываемом весе, который у американской ракеты почти в 2,5 раза больше.

«Соответственно и количество боевых блоков, которые ракета может нести, – от 8 до 14, а их мощность – до 457 килотонн. Таким образом, UGM-133A Trident II D5, принятая на вооружение 30 лет назад, существенно превосходит по характеристикам российский аналог гораздо более поздней разработки», — заключает доктор военных наук.

Автор обращает внимание, что, если сравнить характеристики масс и дальностей стрельбы, новейшая Р-30 «Булава-30» близка старому американскому UGM-96A Trident I С-4, значительно превосходя последний по точности стрельбы. Отсутствие у России ракеты, которая бы по своим возможностям была сопоставима с UGM-133A Trident II D5, эксперт объяснил реформами, последовавшими сразу после распада СССР.

В августе военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что субмарины проекта 955 «Борей» обычно проводят пуски Р-30 «Булава-30» из Баренцева и Белого морей, что может указывать на недостаточную отработку или неготовность некоторых элементов системы «Борей» — «Булава».

В июне The National Interest написал, что точности Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских LGM-30 Minuteman.

В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков заявил, что большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.

МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году. Из 34 пусков ракеты с атомных подводных лодок семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.

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