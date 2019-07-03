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03.07.2019
Lenta.ru

Российская ядерная "Булава" оказалась мазилой

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Точности межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 "Булава-30", предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 "Борей", недостаточно для применения оружия в рамках сценария "первого удара", предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских МБР LGM-30 Minuteman, пишет The National Interest.

Американское издание обратило внимание на обновление технических характеристик Р-30 "Булава-30", появившееся на сайте russianspaceweb.com, где указано, что круговое вероятное отклонение ракеты равно 350 метрам, что в четыре раза больше, чем аналогичный показатель американской МБР Trident D5.

"Это означает, что Р-30 является чисто стратегическим оружием, которому недостает точности для надежного уничтожения защищенных военных целей, таких как ядерные шахты", — заключает издание.

В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков большое число опытных пусков ракеты Р-30 "Булава" объяснил несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.

В октябре того же года президент России Владимир Путин заявил, что страна применит ядерное оружие только после того, как удостоверится, что кто-то наносит удар по ее территории аналогичным способом. Глава государства напомнил, что в концепции военной доктрины страны нет превентивного ядерного удара.

В июне 2018 года сообщалось, что Р-30 "Булава-30" принята на вооружение ВМФ России.

В мае того же года директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен заявил, что общая мощность взрыва боезарядов в ходе залпового пуска сразу четырех ракет Р-30 "Булава-30" могла бы составить 2,4 тысячи килотонн, что эквивалентно 160 "хиросимам".

МБР Р-30 "Булава-30" разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 "Борей". Испытания оружия начались в 2004 году. Из 32 пусков ракеты (включая последний залповый) семь признаны неудачными, а два — частично-неудачными.

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1 комментарий
№1
03.07.2019 16:46
А я вот весь National Interest просмотрел за месяц, и конкретно про Булаву статьи не нашёл. Нашёл только анализ где говорилось что далеко не всё гладко морской компонентой триады. Ну так с ВМФ в СССР и РФ всегда были проблемы.

Ленте Ру надо выкладывать ссылку на статью на которую ссылаются, а то ведь и во вранье обвинить могут.
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