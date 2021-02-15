В США рассказали о «серьезных проблемах» из-за ВМФ России

Возрождение атомных подводных лодок (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России представляет собой «серьезную проблему» для США и их союзников, передает The Diplomat.

Согласно американскому изданию, после распада СССР количество и качество атомных субмарин в составе ВМФ России стало уменьшаться, однако данная тенденция завершилась в 2000 году. «После резкого спада в 1990-х годах расходы на оборону увеличились с 2000 года, после прихода к власти Владимира Путина и резкого роста цен на нефть», — говорится в публикации.

В частности, согласно изданию, «оборонный бюджет [России] достиг пика в 90 миллиардов долларов в 2015 году и стабилизировался на уровне 65 миллиардов в 2019 году».

В публикации утверждается, что Россия сокращает сроки изготовления современных АПЛ, для производства которых, в частности, использует самые инновационные разработки, работы над которыми были начаты еще в последние годы существования Советского Союза. «Современная российская военная техника является более современной и технологически более совершенной, чем она была в 1990-е и 2000-е годы», — пишет издание.

Среди новейших АПЛ в публикации отмечаются субмарины проектов 885 («Ясень») и 955 («Борей»), оснащенные современным ракетным вооружением. В частности, первые получают крылатые ракеты «Калибр», вторые — межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Р-30 «Булава-30». Также издание напоминает, что АПЛ специального назначения «Хабаровск» (проекта 09851) и «Белгород» (проекта 09852) станут носителями ядерных торпед «Посейдон».

The Diplomat заключает, что по ряду направлений ВМФ России остается на одном уровне или опережает западных соперников. «Важно отметить, что, несмотря на эти позитивные события и достижения, России не хватает возможности проецировать силу в глобальном масштабе и она остается далеко позади США в противолодочной войне, надводных кораблях, транспортных самолетах и ​​автоматизированных системах управления», — пишет издание.

В феврале гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов назвал фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 самым необычным кораблем, который за последние годы построила возглавляемая им компания.

В январе газета «Военно-промышленный курьер» написала, что в настоящее время, если ориентироваться не на списочный состав, а «на то, что реально можно бросить в бой, очевидно — по наличным исправным и боеспособным надводным кораблям» ВМФ России «опустился до уровня примерно Южной Кореи».

Иван Потапов