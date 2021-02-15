Назван самый необычный корабль ВМФ России

Гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов назвал в интервью «Звезде» самый необычный корабль, построенный в последние годы для Военно-морского флота (ВМФ) России.

«Я упомянул фрегаты [проекта] 22350 — это флагманы современного российского флота, корабли дальней морской зоны, самые технологически продвинутые в составе ВМФ», — заявил Рахманов.

По его словам, головной корабль «Адмирал Горшков» получил «наиболее актуальные решения: от радиоэлектронного оборудования до зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских установок». Гендиректор ОСК добавил, что данный корабль, в частности, «способен одинаково эффективно бороться как с надводными, так и с подводными кораблями противника, атаковать высокоточным оружием объекты на суше, противостоять авиации, вести разведку».

«При этом это корабль с отличной мореходностью. Он способен развивать скорость до 30 узлов и преодолевать при 14 узлах расстояния до 4 000 морских миль», — заключил Рахманов.

В том же интервью он рассказал о том, какими могут быть корабли, которые будет строить Россия в 2050-2070 годах.

В июле 2020 года Рахманов сообщил, что атомной подводной лодке (АПЛ) К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») на завершающем этапе перед сдачей ВМФ России сделали «мелкий тюнинг».

В июне того же года гендиректор заявил, что после ремонта единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» перестанет дымить.

Иван Потапов